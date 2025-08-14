Sindicato emplaza al jefe de la Policía Nacional de Haití

Puerto Príncipe, 14 ago.- El Sindicato de la Policía Nacional de Haití (SPNH-17)exigió hoy al nuevo director general de la institución, Vladimir Paraison, ordenar operaciones ofensivas a gran escala contra las bases de las bandas armadas.

Según el diario Le Nouvelliste, el SPNH-17 pidió a Paraison usar los drones kamikaze, con el fin de neutralizar a las pandillas.

«Demasiados de nuestros colegas cayeron, mucha sangre de policías derramada sin que se lleve a cabo ninguna ofensiva, y llegó el momento de responder a la violencia con la máxima fuerza», subraya el comunicado del SPNH-17.

El rotativo informó que dos agentes murieron y otros tres resultaron heridos en una emboscada en la comuna de Kenskoff asediada por la coalición de pandillas Viv Assanm.

Los uniformados pertenecían a la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención, y patrullaban la zona cuando su blindado cayó en un trampa hoyo, y recibieron una lluvia de fuego de armas automáticas y posteriormente los bandidos incendiaron el vehículo. Momentos después los pandilleros mostraron en un video colgado en las redes sociales a los efectivos caídos ensangrentados.

Con el objetivo de demostrar quienes son los que mandan en Puerto Príncipe los cadáveres fueron profanados y cortados en pedazos.

En opinión del alcalde Massillon Jean las operaciones antipandillas deben intensificarse, y pasar de la postura defensiva a la ofensiva, pues las bandas armadas siempre inician los ataques.

La Policía Nacional de Haití tiene ahora otro enemigo, la niebla, que impide la visibilidad para las labores de vigilancia e inteligencia.

Esta derrota policial aconteció en la noche del 12 y 13 de agosto con el recién estrenado director general de la institución, Vladimir Paraison.

