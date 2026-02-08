Sin control transporte desde Monte Plata y Yamasá
POR YANET GIRON
Cada día, desde Monte Plata y Yamasá hasta Santo Domingo Norte, camionetas tipo paila funcionan como transporte colectivo informal. Conectan con la estación Mamá Tingó del Metro y resuelven una necesidad real, pero lo hacen a costa del riesgo de la seguridad humana. Lo urgente ha desplazado a lo correcto.
En estas guaguas no existe control. Se llenan por dentro y por detrás, y luego continúan montando personas colgadas de los bordes, de los hierros y de la capota, con el cuerpo fuera del vehículo. No es una escena aislada, es una práctica cotidiana que se ha vuelto paisaje.
Lo más preocupante no es solo el vehículo, sino la conducta. Velocidad excesiva, frenazos bruscos y una competencia constante por captar pasajeros convierten cada trayecto en una amenaza. Se conduce como si se transportara carga, olvidando que se trata de vidas humanas.
Quienes viajan ahí no son irresponsables; son trabajadores, madres, militares, policías, doctores y profesionales que no encuentran otra opción. La necesidad empuja, pero no justifica que se acepte un modelo de transporte que expone a las personas al peligro permanente.
La reciente muerte de una joven agente policial no es un accidente, es una advertencia. Estas camionetas no están aptas para conchar ni para llevar personas fuera de su estructura. Cuando el riesgo se normaliza, la tragedia deja de ser sorpresa y pasa a ser consecuencia.
