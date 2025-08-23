Siguen combatiendo incendio en el Parque Armando Bermúdez

Santo Domingo, 23 ago (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este sábado de que ha movilizado, por vía aérea, nuevas brigadas de bomberos forestales hacia el área afectada en Loma del Oro, dentro del Parque Nacional José Armando Bermúdez, para reforzar las labores de combate al incendio forestal que persiste desde hace varios días.

Los brigadistas, trasladados desde la región sur del país, se unieron a bomberos forestales, guardaparques y comunitarios capacitados en control de incendios, quienes ya operaban en la zona desde el viernes, explicó el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista.

A través de un comunicado, el funcionario también aclaró que durante la jornada también se verificó que el presunto foco de incendio en la zona de Río Baito fue una falsa alarma.

La humareda visible en el área fue desplazada por el viento desde el incendio principal en Loma del Oro, generando confusión.

«Es un solo foco de incendio el que se mantiene activo en Loma del Oro nos confirmaron las autoridades». Informó el viceministro Batista.

Según la información ofrecida por Gerónimo Abreu, jefe del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, y Alex Corona, administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, se espera que para la tarde de hoy estén concluidas las líneas de control del incendio.

Una vez establecidas, se iniciará la fase de liquidación, que, de acuerdo con estimaciones oficiales, podría completarse entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, si las condiciones climáticas lo permiten.EFE

