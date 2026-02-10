Siete países y RD disputarán 47 edición Vuelta Independencia

Santo Domingo, 10 feb.- Equipos de Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Guadalupe, Puerto Rico y República Dominicana participarán de la 47 edición de la Vuelta Independencia Nacional 2026, que se celebrará del 24 de febrero al 1 de marzo.

La Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) dio a conocer este lunes el itinerario y las seis etapas del evento, que recorrerá varias provincias y el Distrito Nacional.

El organismo informó que las delegaciones extranjeras comenzarán a llegar a partir del 20 de febrero que la reunión técnica se efectuará en la víspera (lunes 23) en el Albergue Olímpico, en la capital.

La Vuelta, certificada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), iniciará el martes 24 con la prueba en línea Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana, con una distancia aproximada de 117 kilómetros.

El miércoles 25 el pelotón disputará un ida y vuelta Santo Domingo-San Cristóbal-Baní-Circunvalación- Santo Domingo con una distancia de 153,3 kilómetros.

La tercera etapa será el jueves 26 con la «prueba reina» Santo Domingo-Circunvalación- Autopista Duarte y concluirá en Rancho Arriba, tras recorrer 158 kilómetros.

El día de la Independencia Nacional, viernes 27, el lote policromado se quedará en el Parque Mirador Sur donde se sorteará un circuito cerrado en la Avenida de la Salud con 14 vueltas a esa emblemática vía que suman unos 140 kilómetros.

El sábado 28, el lote tendrá como jornada la ruta Santo Domingo-Circunvalación El Higüero-Mal Nombre con un recorrido de 138,4 kilómetros.

Al día siguiente, domingo, los ciclistas se trasladarán a Santiago de los Caballeros donde se disputará el mítico «Circuito Monumental», en la entrada a la Ciudad Corazón y los predios del Monumento a los Héroes de la Restauración, sorteando 130 kilómetros.

En esta edición 47 de la Vuelta Independencia se espera la participación de sextetos de Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Guadalupe, Puerto Rico, entre otros países del área.

of-am