Siete muertos en séptimos ataques de EE.UU. contra Irán

Se trata de la séptima noche consecutiva de ataques de EE.UU. contra Irán.

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Miami (EE.UU.) (EFE).- Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán, donde los bombardeos alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes, informaron este sábado las autoridades locales.

El diputado por la provincia de Hormozgán, Ahmad Moradi, informó de que al menos siete personas, todas civiles, murieron en los ataques estadounidenses de esta madrugada contra diversos puntos de la provincia, incluido el túnel Shahid Mirzaei, situado en la carretera entre Bandar Abás y Hajiabad, y dos puentes en las vías de comunicación de la provincia, según informó la agencia Tasnim.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores evitar los desplazamientos innecesarios y utilizar rutas alternativas para facilitar las labores de los equipos de emergencia y de los servicios de asistencia.

EXPLOSIONES EN VARIAS CIUDADES

Medios iraníes informaron además de explosiones en varias ciudades del país, entre ellas Yazd (centro), Lar (sur) y Ahvaz (suroeste), así como en Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, en la costa del golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask, informaron este sábado las autoridades locales.

En los primeros seis días de la nueva oleada de ataques estadounidenses contra el territorio iraní, que comenzaron el sábado pasado, al menos 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, según el balance del Ministerio de Salud de Irán ofrecido el viernes por la mañana.

Israel está dejando aterrizar los aviones cisterna que Estados Unidos utiliza como parte de su escalada con Irán en las bases de su Ejército, confirmó a EFE un oficial de las fuerzas armadas.

LA RESPUESTA DE IRAN

Irán ha respondido a diario a los bombardeos estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar.

Varios efectivos de bomberos y un empleado civil resultaron heridos en incendios provocados por estos ataques.

Una instalación petrolera de Kuwait sufrió «pérdidas materiales graves» en uno de los ataques de represalia de Irán contra el país del golfo Pérsico, cuyas instalaciones energéticas han vuelto a ser golpeadas por la República Islámica en medio del enfrentamiento con Estados Unidos.

an/am