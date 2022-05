Siempre que se reprima habrá errores y también abusos

Dos reclusos muertos bajo custodia policial, otros dos caídos en intercambio de disparos con comillas y sin comillas; una oleada de críticas, reclamos al gobierno y circula, en redes y en las calles, el miedo a los tiempos de golpizas, torturas y asesinatos. En medio de todo, acusaciones, denuncias al jefe de la policía y, con este y por arrastre, al presidente de la Republica.

Y yo me digo: co…, pero algunos somos duros para aprender.

Ningún jefe policial ha sido ni es tan bruto, torpe ni imbécil para ordenar semejantes hechos y no es verdad que el actual haya recibido órdenes al respecto porque nadie, en su sano juicio, puede esperar semejante proceder de Luis Abinader. ¡Ahh! . . . entonces. . . ¿y esas muertes?

Es una tradición en República Dominicana que cada vez que algún sector de poder quiere precipitar la destitución de un jefe de la policía nacional o regional, provocan, alientan, instrumentan y financian actos justamente para crear las condiciones que literalmente obliguen al presidente de turno a producir la cancelación. Lo hemos visto una y otra vez y lo tenemos de nuevo.

Pero . . . ¿y hay alguien que desee desgraciar al jefe actual de la policía?

Hay toda una legión deseando, tramitando e instrumentando no solamente desgraciar al jefe de la policía, sino también al de la DNCD y llevarse de paro la reputación del Presidente Abinader. O ¿Ustedes se creen que toda esa gente, desde narcos, riferos, lavadores hasta ex ministros, legisladores, ex jefes de cualquier cosa e incluso presidentes están dormidos, esperando que mañana les toque su turno en la fiscalía?

¿Será locos que estamos?

A uno le enseñan en la escuela, entre las leyes físicas, una que dice: por cada acción se genera una reacción opuesta equivalente. ¡Anjá! tenemos más incautaciones de droga que nunca, más perseguidos y arrestados con poder que nunca y más amenazados de seguir ese destino que nunca ¿y no va a pasar nada?

Yo no conozco al jefe de la policía ni al de la DNCD ni siquiera a doña Miriam, a quien defiendo con vehemencia. Nunca he tenido trato, amistad ni siquiera coincidido en el mismo lugar con ninguno de ellos, pero si les digo a mis compañeros, amigos y mi pueblo. ¿Alguien cree que realmente este jefe de la policía es tan imbécil, tan cerdo, tan animal para ordenar o condonar esas muertes? Evidentemente, esos hechos, sin excluir la posibilidad de un componente casual aislado, son trabajados desde fuera, son producidos precisamente para desgraciar esa jefatura y lo que debemos preguntarnos es: ¿quiénes están detrás de eso? Debemos investigar a los responsables directos, buscar los vínculos y rastrear el dinero.

La finalidad de estas muertes hay que buscarlas en un contexto más amplio. Este es un gobierno débil, pero haciendo cosas fuertes en el ámbito judicial y policial. ¿Qué hacen sus enemigos? Fragilizarlo.

Y ¿cómo lo fragilizan? Desacreditándolo hasta negarle las credenciales democráticas. Y ¿para qué quieren fragilizarlo? Porque necesitan hacerlo a ver si lo paran, a ver si revierten los procesos, si detienen los juicios y sometimientos y sobre todo, en preparación para el momento cuando las protestas por los precios, los apagones y el viraje oligárquico del gobierno salgan a la calle.

Hay que estar ciego para no ver ese panorama. ¿Que el gobierno tiene muchísima culpa? Si, pero eso no legitima la conjura. Y si hay una conjura y si no miren a Hipólito Mejía en lo que anda y con quien anda. Cuenten las incautaciones de droga, los miles de millones de los riferos y lo que están devolviendo.

Nota 1.- Ya sé que le cambiaron el título al jefe de la policía, pero no me da la gana de referirme como Director a quien es de hecho el jefe como si ese cambio tuviera alguna significación practica y no fuera una más de las estupideces con que duermen a uno otros imbéciles que, sin embargo, cobran como genios.

Nota 2.- Una policía por tanto tiempo corrompida y tan desacreditada no puede atender el reclamo ciudadano de seguridad y protección si ella misma despoja a esa policía de la autoridad y credibilidad imprescindible. No puede haber orden sin represión y siempre que se reprima habrá errores y también abusos.

JPM