Si se demora comenzarán las protestas

Ya escribimos antes que las tres causas principales para la derrota electoral del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fueron el abandono a los dirigentes de base de la entidad política, el rechazo a la entrega del 30% del dinero a una mayoría de los cuatro millones 200 mil dueños, que son trabajadores, que controlan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la ignorancia para un injustificado trato negativo a los medios de comunicaciones vinculados al oficialismo, a los cuales se asfixió publicitariamente desde el gobierno.

Si la mayoría de los más altos funcionarios del gobierno del PLD no hubiese actuado con prepotencia, desconocedores de la realidad interna de su organización, las cosas sucedidas hubiesen sido otras, no las derrotadas electorales. ¡De nada sirvieron los éxitos logrados a favor del progreso por el gobierno del Presidente Danilo Medina!

Ahora muchos de los funcionarios del gobierno tendrán que enfrentarse a la cruda realidad de la persecución del régimen perremeísta.

El problema más grave de lo que se adelanta se originará en contra de ministros, directores generales, funcionarios judiciales y otros que la totalidad de ellos no contarán con poco apoyo en los medios de comunicaciones éstos que se encargaron de atropellar.

Hay ministros, directores generales y otros funcionarios del PLD, que contarán con el apoyo de la mayoría de medios de comunicaciones, de opositores u oficialistas, porque actuaron con dignidad en el manejo de los asuntos del Estado, pero también supieron usar equitativamente lo que la Ley les permite a nivel publicitario, para ayudar a mantener a éstos el ejercicio democrático de tener informada a la nación.

La mayoría de funcionarios no acompañó al candidato presidencial del PLD y fuerzas aliadas, Gonzalo Castillo, quien con el respaldo del trabajo realizado en los ocho años de gobierno del Presidente Danilo Medina a favor del mejoramiento de la producción, la salud, educación, el turismo, las áreas del tránsito, la construcción de viviendas para sectores necesitados, la mejoría de los servicios públicos u otras áreas, logró alcanzar la cifra del 37 por ciento de los votos en las elecciones del 5 de Julio.

¡Eso pesa en cual sociedad, por lo que no se descarta que Gonzalo Castillo se convierta en blanco político del nuevo gobierno! Esa desconexión de la base del PLD de muchos de los más altos dirigentes morados, diputados, senadores, alcaldes y encargados de Distritos Municipales, también tuvo una respuesta negativa, al extremo de que candidatos con varios períodos en sus cargos fueron “barridos” en los comicios pasados.

El mejor ejemplo está en la Provincia de Santiago, donde el PLD retuvo sus ocho diputaciones, pero cambió el rostro de la mayoría de quienes ocupaban las posiciones, aunque lo despojaron del senador Julio César Valentín, que perdió de Eduardo Estrella, candidato del PRM, pero los “morados” retuvieron la poderosa Alcaldía en la persona del reelecto Abel Martínez.

Eso deja establecido que la dirigencia política del PLD en la Provincia de Santiago, a pesar de todos los inconvenientes, hizo su trabajo, que es lo que parece tiene molesto al Presidente electo del PRM, Luis Abinader, aunque oculte su inconformidad.

Al PRM le dieron muy buenos resultados las protestas agresivas contra el gobierno del PLD, como fueron las ocupaciones de las áreas del Palacio Nacional, el Congreso de la República, plazas públicas, el uso de las principales instituciones llamadas de la sociedad civil y el acorralamiento público mediante el uso de la mayoría de medios de comunicaciones, sector al que la totalidad de los acomodados dirigentes peledeístas le dieron la espalda.

En ese sector, el PLD va a salir con menos de los que tenía antes de llegar al poder y los golpeados, vinculados al hoy oficialismo, tendrán que ser muy honestos para seguir al lado de algunos dirigentes que no fueron capaces de apoyarlos con publicidad estatal.

El PRM, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en materia de publicidad, tiene su forma del 75 u 80% para sus comunicadores y el 20 ó 25 para la oposición. ¡Eso era lo que aplicaban los gobiernos del entonces PRD, en cuyo sector del PRM está el ex Presidente Hipólito Mejía y Sonia Guzmán, representantes de dos gobiernos perredeístas!

Hay quienes no valoraron que la mayoría de comunicadores se la ingenian para mantenerse pagando los espacios en la televisión, la radio, medios digitales o el costo de la prensa escrita.

“Los políticos mueren, aún estando vivos, pero los medios de comunicaciones que logran mantenerse, a pesar de las adversidades, viven casi para siempre”.

La Constitución de la República dice que “el Presidente de la República puede optar por ocho años consecutivos”. Danilo Medina, después de la modificación constitucional del 2015, sólo lleva cuatro años. Ese período se cumpliría en el 2024, pero el Presidente, casi sin medios de comunicaciones a su favor, la presión del ex mandatario Leonel Fernández y el PRM, no tuvo otra alternativa que no aspirar a la repostulación, que a pesar del obstáculo constitucional que se refiere a la persona de Danilo Medina, pudo echar el pleito en el Tribunal Constitucional, pero no lo hizo.

El PLD aceptó todo lo que exigió la oposición. Luego siguieron el sabotaje electrónico de las elecciones municipales, la cancelación de esos comicios y la Junta Central Electoral (JCE) le prohibió al Presidente Medina inaugurar obras, ¡pero él no era candidato!

Medina es el Presidente de la República hasta la hora de la entrega de la banda presidencial y nadie puede intervenir en sus actos como gobernante, como también será cuando Luis Abinader asuma la Presidencia.

Al PLD le va a ayudar mucho que el PRM, que antes criticaba que el PLD porque administraba todas las instituciones del Estado, ahora eso va a pasar al poder de los perremeístas, los cuales controlarán la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, los Ayuntamientos, la Justicia, incluyendo el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Procuradoría General de la República, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la diplomacia y cualquier otra institución que pueda ser controlada por el Poder Ejecutivo. ¡No podrán quejarse!

Con estas herramientas, el PRM podrá hacer lo quiera con muchos de los miembros del Comité Político del PLD, del Comité Central y otros que todavía son funcionarios

Se impone la inmediata reestructuración del PLD, por lo que debe convocarse, de urgencia, al desarrollo del Noveno Congreso Nacional de Dirigentes, para arrancar con nuevas estrategias, que deberán incluir la escogencia de un nuevo liderazgo al mando de Danilo Medina, apoyado por dirigentes como Ramón Ventura Camejo, Danilo Díaz, al que personalmente no conocemos, José Ramón Fadul, Antonio Peña Mirabal, Abel Martínez, Margarita Cedeño, el propio Gonzalo Castillo, Silvio Durán, Fernando Rosa y otros.

Pero cuando decimos escoger un nuevo liderazgo para reestructurar a los Comités Político, Central y la base, no estamos planteando que los sustitutos sean muchachitos o muchachitas sin experiencia política, como ocurrió en las elecciones municipales, que el PLD postuló a una gran mayoría de éstos, pero el PRM presentó una serie de candidatos “mañosos o mañosas”, viejos o viejas en el accionar partidario, obteniendo la victoria, unido a otras estrategias.

Ese nuevo liderazgo del PLD, jóvenes o de avanzadas edades, sabe que deberá enfrentarse a un PRM compuesto, en su mayoría, por ¨mañosos y mañosas” dirigentes, que por estar fuera del poder, están como los tanques de guerras con sus cañones engrasados. Luego, en el poder, casi siempre, los “cañones” tienden a enfriarse de un lado o del otro.

Todas estas causas fueron las que provocaron las derrotas del PLD, pero el PRM sabe que los morados sacaron el 37% de los votos, con todas esas adversidades, que los peledeístas de la base, abstencionistas en su gran mayoría de las elecciones pasadas, se reponen fácilmente.

Debe ser muy cuidadoso en su intento de ganar tiempo para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 sometiendo a supuestos corruptos, porque el país comenzará a exigirle el cumplimiento de las promesas electorales a favor del desarrollo nacional. ¡Y si se demora en satisfacer las diferentes demandas del país, comenzarán las protestas!

JPM