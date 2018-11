SFM: Exempleada de Marlin se querella contra padre Emely Peguero

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- María Balbina Rodríguez, quien trabajaba como doméstica y estilista de Marlin Martínez, denunció este martes que ha sido amenazada en varias ocasiones por Genaro Peguero, padre de la adolescente asesinada Emely Peguero.

“O te voy a hundir o te mato fue lo que me dijo. Donde quiera que él me ve baja el cristal de su vehículo, me señala con el dedo y me dice que conmigo se va acabar. Yo solo quiero que me deje en paz a mí y a mi familia, yo no tengo nada que ver con este caso”, expresó Rodríguez.

La empleada doméstica dio estas declaraciones mientras se dirigía a interponer una querella en la fiscalía de San Francisco de Macorís contra el padre de la menor embarazada, asesinada en agosto de 2017. Era acompañada por el abogado César Hernández, quien forma parte de la defensa de Marlín.

“Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, él es responsable porque nadie más lo ha hecho”, explicó Rodríguez.

Balbina fue detenida durante el proceso de investigación del caso al ser señalada por el Ministerio Público junto a otra empleada, como las personas que fueron a buscar Emely para llevarla al apartamento.

