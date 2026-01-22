Será judicializado quien acuda a renovación con cédula falsa
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió este jueves que quienes posean documento de identidad y electoral falsificado, serán judicializados.
«Cuando comience el proceso en abril aquellas personas que sepan que consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos», advirtió.
Habló al salir de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, hizo su rendición de cuentas.
RENOVACION Y DEPURACION DEL REGISTRO CIVIL
Explicó que no se trata de un simple reemplazo y que el proceso de renovación del documento está acompañado de una depuración del Registro Civil.
«El Registro Civil se está depurando desde diciembre de 2024. El trabajo que está haciendo la Junta es un trabajo serio y esta nueva cédula de identidad y electoral no es una entrega de una cédula por otra”, manifestó.
Agregó que “no es que usted va a llegar y le van a entregar de golpe y porrazo su cédula. Esto va a estar pendiente de una depuración que se está haciendo. El nuevo carné sólo se entregará a personas habilitadas con un acta de nacimiento debidamente validada».
La JCE inició el 8 de enero la captura de datos a su personal, como estaba establecido en el cronograma de ejecución anunciado anteriormente.
RENOVACION A 9.4 MILLONES DOMINICANOS EN TODO EL MUNDO
Jáquez Liranzo recordó que el 18 de diciembre se presentó a la opinión pública el diseño, características tecnológicas de seguridad así como el cronograma de ejecución de la nueva cédula, el cual impacta en la renovación a unos 9.4 millones de dominicanos.
Manifestó esos dominicanos están desplegados en el territorio nacional y en 36 países del mundo, por lo que la entrega del nuevo documento no será entregado «de golpe y porrazo», sino que ha conllevado mucho trabajo.
Señaló que la JCE con el acompañamiento de los delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados, agotaron una fase previa de preparación, configuración, capacitación, planificación y pruebas que dieron como resultado el cronograma de ejecución para la renovación.
an/am
El problema radica en Junta central electoral, que es el origen de la falsificación de la identidad dominicana. En esta institución algunos de sus miembros han vendiendo la identidad dominicana al mejor postor….es decir el problema viene desde dentro y sin la judicialización de los miembros corructos, mafiosos , las nueva cédulacion legaliza toda esta farsa que se viene gestando desde los últimos 30 años. DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.
Ojala sea sierto de la manera como dice el encargado de JCE y voy mas alla pongan camaras detras de la cabesa de los empleados encargados de la renovacion mirando la pantalla y/o la computadora por si existe duda de suplantacion de actas de nacimientos para obtener el nuevo documento.
esperemos que lo… dicho aquí… en la práctica… sea cumplido a cabalidad… y que quien… se presente… con ‘marruñas’, sin ser dominicano…para adquirir… la nueva cédula… de identidad y electoral… en el acto, salga esposado… y quien no lo sea o que… la haya adquirido… por una forma legal… debe de exigírsele… pruebas o el método… de haberla conseguido… si no ejecutan… manos fuertes… con nuestra idiosincrasia… no..
… vale la pena… malgastar fondos… públicos en algo… que no vale, en el… pais… una ‘mota’… ay, si se cumple a… cabalidad con los… enunciados por este… presidente de la… JCE, habrían haitianos… hasta béisbolistas… sin identidad…