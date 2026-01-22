Será judicializado quien acuda a renovación con cédula falsa

Román Jaquez Liranzo.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió este jueves que quienes posean documento de identidad y electoral falsificado, serán judicializados.

«Cuando comience el proceso en abril aquellas personas que sepan que consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos», advirtió.

Habló al salir de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, hizo su rendición de cuentas.

RENOVACION Y DEPURACION DEL REGISTRO CIVIL

Explicó que no se trata de un simple reemplazo y que el proceso de renovación del documento está acompañado de una depuración del Registro Civil.

«El Registro Civil se está depurando desde diciembre de 2024. El trabajo que está haciendo la Junta es un trabajo serio y esta nueva cédula de identidad y electoral no es una entrega de una cédula por otra”, manifestó.

Agregó que “no es que usted va a llegar y le van a entregar de golpe y porrazo su cédula. Esto va a estar pendiente de una depuración que se está haciendo. El nuevo carné sólo se entregará a personas habilitadas con un acta de nacimiento debidamente validada».

La JCE inició el 8 de enero la captura de datos a su personal, como estaba establecido en el cronograma de ejecución anunciado anteriormente.

RENOVACION A 9.4 MILLONES DOMINICANOS EN TODO EL MUNDO

Jáquez Liranzo recordó que el 18 de diciembre se presentó a la opinión pública el diseño, características tecnológicas de seguridad así como el cronograma de ejecución de la nueva cédula, el cual impacta en la renovación a unos 9.4 millones de dominicanos.

Manifestó esos dominicanos están desplegados en el territorio nacional y en 36 países del mundo, por lo que la entrega del nuevo documento no será entregado «de golpe y porrazo», sino que ha conllevado mucho trabajo.

Señaló que la JCE con el acompañamiento de los delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados, agotaron una fase previa de preparación, configuración, capacitación, planificación y pruebas que dieron como resultado el cronograma de ejecución para la renovación.

an/am