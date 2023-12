¿Será insolente, tendrá Alzheimer o es cínico? (OPINION)

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

El pasado sábado 25 de noviembre, salió publicado otro artículo del inefable Pinocho del Bronx, mediante el cual pretende justificar -de manera frívola- su desatinado reto con relación a la elección en Argentina, de Javier Milei Lucih. En esta ocasión, lo hace con el artículo: «Los pueblos, como hoy Argentina, suelen equivocarse». Debo confesar que, si con el anterior pretendió enmendar su error garrafal, en esta ocasión, -como se dice popularmente- la embarró más, con unas disquisiciones carentes de toda lógica de la realidad histórica y política de la República Argentina, pretendiendo, ciertamente, engañar a los lectores con sus falacias habituales.

Pero, antes de desarrollar mis argumentos en torno al tema, quiero primero definir los conceptos que he utilizado en el título de esta modesta entrega, los cuales encajan a la perfección en el rol conductual del Pinocho del Bronx, a la hora de él pretender defender lo indefendible y justificar a la fútil y desacreditada izquierda política, cuyos seguidores se hacen llamar ahora «progresistas multipolares», que es lo mismo que decir comunistas.

¿Qué es un insolente? Esta acepción proviene del latín «insolentis», cuyo significado es una persona carente de moderación en su proceder. O lo que es igual, un individuo irreverente, descarado, injurioso, ofensivo o desvergonzado. Esto es, exactamente, una radiografía moral del autor del artículo de marras citado más arriba, en cuyos escritos, nos demuestra ser un profesional de las mentiras y de las tergiversaciones para adecuarlas a su fervor ideológico y su espíritu político malvado y criminal.

¿Qué es el mal de Alzheimer? Esto es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar, genera desorientación temporal y espacial de las personas y el deterioro intelectual del individuo. Fue descubierto por el neurólogo alemán Aloysius Alois Alzheimer, por lo cual, dicho quebranto fue identificado con su apellido. Su nombre saltó al estrellado médico al atender a la paciente Auguste Deter.

¿Qué es un cínico? Es aquella persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. No es honesto en lo que escribe o expresa. El fundador de esta doctrina filosófica lo fue Antístenes, quien fue discípulo de Sócrates, aunque el cínico más connotado que registra la historia lo fue Diógenes de Sínope. Hay que resaltar, que los cínicos de hoy en día, no son ni el reflejo de lo que representaban antes en la Grecia Antigua. El origen de esta palabra deriva del término «kynes» que significa perro. Definidos los términos, paso al desarrollo del tema en cuestión.

Antes de proseguir, quiero aclararles a los amables lectores que me cuestionan mis críticas al Pinocho del Bronx, cada vez que él escribe sobre un tema, que él por su condición de un pérfido comunista, no me produce ni frío ni calor. En otras palabras, no es el indio quien me preocupa, sino la flecha que lanza, la cual va cargada de falsedades, falacias, ignominias, tergiversaciones, calumnias y llena de resentimientos, odio y maldad. Como ciudadano que soy de un mundo libre, me siento en el deber de salirle al frente a estos bucaneros de la libertad, la paz y la democracia.

La razón de mi proceder, encaja íntegramente en aquella frase que dijera Edmund Burke, estadista, filósofo y economista angloirlandés, cuando en su obra «Reflexiones sobre la revolución francesa», escribió lo siguiente: «Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada».

La «amnesia» política selectiva

En el desarrollo del artículo escrito por El Pinocho del Bronx, este acude al siguiente planteamiento para sustentar su criterio, cuando afirma (cito): «Desde que el mundo es mundo, han caído en el error de elegir equivocadamente a malos gobernantes» Y, para reafirmar esto, menciona la elección del Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna frente al Dr. José Francisco Peña Gómez en la Rep. Dominicana (1996). Luego, menciona a Jair Messías Bolsonaro Bonturi, expresidente del Brasil (2018) y, concluye con el dictador genocida alemán Adolfo Hitler Pölz, (1934).

He aquí en donde El Pinocho del Bronx, hace gala de su «amnesia política y selectiva».

En los tres casos citados de su tesis, tanto en la Rep. Dominicana, en Brasil y en Alemania, tuvieron la oportunidad que les brindó la democracia de cambiar de gobierno, para bien o mal, pero la tuvieron. Entonces, me pregunto, ¿Han tenido esa misma oportunidad de cambiar lo que no es adecuado, no sirve o no funciona, los ciudadanos de Corea del Norte, cuya familia de tres generaciones se consideran semidioses y propietarios de la nación en sus 75 años de férrea dictadura? ¿Han podido hacer lo mismo, el sufrido pueblo cubano en 64 años de dictadura, de una familia corrupta y criminal como la de los Castro, que han convertido a Cuba en una finca de su propiedad?

¿Ha tenido el pueblo de China Popular, de cambiar de gobierno a través de una elección en donde se recoja su voluntad popular o decisión de cambio? ¿Ha tenido el pueblo de Nicaragua, la oportunidad de un cambio, sin ser perseguidos, acosados y encerrados en prisión, el liderazgo político opositor a la dictadura del binomio Ortega-Morillo (Bonnie and Clyde)? ¿Por qué le ha costado tanto al pueblo venezolano, poder ejercer el sufragio con entera libertad, sin ser perseguidos y coaccionado, tanto los electores como los dirigentes de la oposición política, para tener el derecho político de cambiar lo que no sirve?

Los alemanes, por su parte, decidieron derrumbar el llamado Muro de Berlín, o lo que se conoció como «El muro de la infamia», que es lo único que hacen los regímenes izquierdistas: dividir la sociedad, sembrar el odio entre las clases sociales, fomentar la guerra, eliminar las libertades en toda su expresión, gobernar con dureza, propagar el hambre y jugar con el sentimiento de los pueblos que caen bajo su égida. Pero estos detalles históricos, no forman parte del análisis del Pinocho del Bronx, porque en ese sentido, su cerebro sufre de una «pérdida de memoria».

¿La Argentina de Macri o del peronismo?

Artículos como los que escribe El Pinocho del Bronx, son las cosas que me motivan salir al frente, para evitar que tantas mentiras, tergiversaciones, bazofias, engaños deliberados y situaciones inventadas por su pluma venenosa, sean asimiladas erróneamente por algunos lectores incautos. Como siempre he sostenido, los comunistas -perdón-, «los progresistas multiporales», utilizan el mecanismo de la proyección, el cual consiste, en acusar a los opositores de todas las ignominias que ellos cometen en sus gobiernos. O lo que es igual, el mecanismo de la negación, mediante el cual, ellos nunca son culpables de nada, sino los demás, sobre todo, el preferido de ellos: Los Estados Unidos.

En esta parte medular del citado artículo, que ha motivado este, el inefable, camaján, comunista, vividor oportunista de los servicios sociales de la Unión Americana, talibán de la palabra escrita, mitómano consagrado, tergiversador de la historia, dice (cito): «La Argentina de hoy (aunque por causas diferentes), se encuentra en una situación económica similar a la Alemania de cuando Hitler.»

Luego, dice a continuación (cito): «La mala administración y corrupción de Mauricio Macri dejaron a Argentina devastada, y con una deuda de 70 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).» Termina diciendo (cito): «Este dinero, Macri y su gente, aún no ha podido dar cuenta en que fue utilizado. Se dice, que esta casta de Macri se robó todo ese dinero» (cierro cita).

Debo confesar, que este párrafo es antológico y nos demuestra, que su autor es la máxima representación del cinismo, del descaro, la desfachatez, la insolencia. Él jue ga al desconocimiento y, a la incapacidad intelectual de los lectores de este diario, ya que, no puede haber otra explicación. Pero, como siempre he sostenido, el mayor enemigo de los comunistas como él, son el tiempo, la verdad y los acontecimientos que quedan registrados en la historia. Los ciudadanos que vivimos en una nación libre y democrática, podemos tener acceso a ella, a diferencia de los que sobreviven en una nación comunista, en donde buscar la verdad y el conocimiento está muy bien controlado por el Estado. Vamos a desmenuzar las mentiras del Pinocho del Bronx.

¿La Argentina de Mauricio Macri?

El gobierno de Mauricio Macri Blanco, duró solo cuatro años (2015-2019) y lo sucedió el actual, que lo conforman el presidente Alberto Ángel Fernández Pérez y la vicepresidente, Cristina Elisabet Fernández Wilhelm Vda. Kirchner, ambos peronistas y el cual concluye el próximo mes de diciembre 23, cuando asuma el poder Javier Geraldo Milei Lucich. A pesar del corto período de Mauricio Macri, el Pinocho del Bronx, en su labor de zapa y de tergiversación, le echa a él toda la culpa de la crisis económica de Argentina e «ignora» a los antecesores peronistas.

Obviamente, al parecer, el Pinocho del Bronx «olvidó» y trata de ocultar a los lectores, el desastre económico que significó el gobierno de Fernando de la Rúa Bruno, peronista, en el cual ocurrió el famoso «corralito», que fue el mayor salto al vacío económico que tuvo Argentina, cuando se les prohibió a los argentinos, retirar de los bancos sus ahorros, lo cual generó una de las peores crisis económicas, social y política, que aún persiste en la nación suramericana. ¿Acaso, fue Mauricio Macri culpable de eso que condicionó luego a varios gobiernos, incluyendo al suyo y que provocó la renuncia de propio de la Rúa?

Es falso que el gobierno de Macri haya solicitado 70 mil millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) como dice en su artículo el oportunista «progresista multipolar». Ciertamente, Macri tuvo que agenciar ese dinero, debido al desastre financiero en que había incurrido quien había sido su predecesor en el cargo y que había dejado a la patria de José de San Martín y Matorras, en una crisis económica bien profunda, con una alta inflación, escasez de dólares, pocas reservas de oro en el Banco Central, fata de trabajo, de vivienda y sumergido al Estado en un ente paternalista y populista, que agravó las finanzas del erario: Cristina Fernández Vda. Kirchner «La viuda alegre y corrupta». La suma solicitada y aprobada, fue de unos 43 mil millones de dólares.

Observen, que estos peronistas-socialistas son unos resentidos, y que les duele mucho entregar el poder y asumir el rechazo de su gestión por parte del pueblo, dado que, Cristina Vda. Kirchner, se negó a entregarle el bastón de mando, como establece el Art. 142 de la Constitución en el 2015, a Mauricio Macri Blanco, en la Casa Rosada, sino en el Congreso. Así rumiaba ella su derrota y destilaba su odio. Prefirió viajar a Santa Cruz, a la asunción de su hija Alicia Kirchner Fernández, que cumplir el protocolo de la entrega de mando a su sucesor. Al final ni una cosa ni la otra, pues Federico Pinedo, quien fue presidente por 12 horas, que finalmente le dio el bastón de mando a Mauricio Macri en la Casa Rosada.

La Argentina del peronismo

Ignoro si los amables lectores saben, que Argentina, desde 1800 hasta comenzar el siglo XX, era una de las naciones más rica del sur. Era conocida como «el granero del mundo», en referencia a su exitoso modelo de agroexportación que tenía. También, se le conocía como «la París de Sudamérica», por el bello entorno arquitectónico europeo que tiene su capital, Buenos Aires. Sin embargo, todo ello quedó empañado cuando hoy su población de un 40% vive en pobreza, un 10% es indigentes y el 56% de los niños son muy pobres. Fue una época dorada que todos anhelan volver a ver.

Hoy, después de ser una nación acaudalada, pasó a tener una inflación de un 140%. El erario socavado por el clientelismo populista y la subvención desenfrena estatal y, una camarilla de políticos, gobiernos corruptos y ladrones, que han hecho del patrimonio del Estado, una fuente de ingresos insostenible, irritante y abusivo por una claque política que Javier Milei llamó «la casta». El Pinocho del Bronx, evade esa parte de la historia, en virtud de ser un tergiversador y un mitómano a conveniencia.

Pero, aquí viene la gran interrogante, que el articulista citado no cuestiona, sino que acusa de manera sesgada a un determinado gobierno: ¿Desde cuándo comenzó la debacle económica de Argentina? De acuerdo a los acontecimientos políticos suscitados, la misma comenzó en el 1946, a la llegada al poder de Juan Domingo Perón Sosa, en comunión política con sus esposas, Eva María Duarte de Perón y luego, María Estela Martínez Cartas de Perón. A partir de entonces, se arraigó el peronismo-populista, hermanito gemelo de los socialistas, la combinación política que ha destruido a la nación hasta el día de hoy.

Lo que El Pinocho del Bronx, les oculta a los lectores en su trabajo de opinión, son los gobiernos que ha tenido la Argentina, con el peronismo como fuerza política en poder y que, en realidad, son los mayores causantes de esta tragedia que hoy padece Argentina, comenzando con el cierre del Banco Central de la nación, cuando Domingo Perón lo cerró, para imprimir billetes sin control y cumplir con su inoportuno populismo clientelista desbordante, que provocó una inflación sin control alguno.

La claque peronista ha gobernado a la Argentina, con un total de 8 presidentes, incluyendo al actual, en 37 años de poder absoluto. Entonces, ¿cómo es que el articulista de marras, viene a justificar esta crisis económica, política y social, a partir del gobierno de Mauricio Macri Blanco? Hay que ser bien insolente, charlatán de la palabra escrita, mentiroso y tergiversador, para exponerse al ridículo virtual, apostando a que los demás somos ignaros, ineptos o desconocedores de la historia. Veamos los gobiernos del peronismo socialistas a lo largo de la historia de Argentina:

Juan Domingo Perón (1946-1952); Juan Domingo Perón (1952-1955); Héctor José Cámpora (25 de mayo 1973- 13 julio 1973); Juan Domingo Perón (1973-1974); María Estela Martínez de Perón (1974-1976); Carlos Saúl Menen (1989-1999); Eduardo Alberto Duhalde (2002-2003); Néstor Carlos Kirchner Ostoic (2003-2007); Cristina Elisabet Fernández Vda. Kirchner (2007-2015) y Alberto Ángel Fernández Pérez (2019-actual). Entonces, ¿cómo es que el Pinocho del Bronx, charlatán, arribista y vividor político, le endilga a un solo gobierno -el de Mauricio Macri-, una crisis económica, que ha sido propia a lo largo de 37años, del peronismo populista y corrupto?

Por eso es que, cada vez que este talibán de la palabra escrita, expone sus mentiras y tergiversaciones de la historia y de los hechos que la conforman, me viene a la mente esta frase que se acomoda a mi comportamiento de cara a sus falsedades:

«Me encanta leer o escuchar las mentiras, cuando ya sé toda la verdad»

Fuente de datos: «

jpm-am