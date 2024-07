Sentida muerte del cantor puertorriqueño Antonio Cabán

Antonio Cabán

San Juan, 25 jul.- El cantautor y poeta puertorriqueño Antonio Cabán Vale (El Topo) falleció a los 81 años, dejando un legado musical extraordinario que ha trascendido generaciones, confirmó hoy su hijo.

Adeán Cabán Butter estableció el deceso del creador de «Verde luz», considerado un segundo himno en Puerto Rico.

«Habíamos pasado un día familiar y fuimos hasta el sepelio de mi tío paterno, don Cosme Vale… Mi papá no iba a Moca hacía más de tres años», dijo en referencia al pueblo que lo vio nacer en el centro montañoso de Puerto Rico.

Según Adeán tuvieron «un día normal, hasta comimos en el camino; fuimos también con mi hermana y nos detuvimos en Guajataca».

Explicó que El Topo se sentía muy bien, «lo bajé de la guagua al llegar a casa y se acostó; cuando salí del baño, entonces me di cuenta de que se estaba quedando sin aire».

De inmediato, dijo, llamó al sistema de emergencias 9-1-1 y en lo que llegaban los paramédicos le dio respiración asistida.

«Los paramédicos me dijeron que aún tenía signos vitales por lo que me trasladé con él en la ambulancia al hospital Pavía en Hato Rey, donde cerca de las 21:00 hora local se me informó que ya no podían hacer nada más, por lo que papá falleció en mis brazos», explicó Adeán.

Cabán Vale había sufrido un derrame cerebral en febrero de 2021, que lo dejó semiencamado por haber perdido la movilidad en el lado derecho del cuerpo y que afectó parcialmente su visión.

El Topo fue paciente de condiciones cardíacas y en 2011 lo sometieron a cuatro bypass en el hospital Cardiovascular en Río Piedras, teniendo posteriores complicaciones.

«Mi agradecimiento a todas las personas que se han comunicado, principalmente a los medios. Todo pasó muy rápido. Aunque mi papá tenía sus condiciones médicas de cuidado, en los últimos meses se hallaba estable», subrayó Adeán.

En medio del apogeo de la nueva canción en Puerto Rico, el nombre de Antonio Cabán Vale adquirió una fuerza impresionante en el mundo de la música.

El artista dejó una veintena de grabaciones, cuyos versos sencillos impactaron a la audiencia al son de «Flor de amapola», «ÂíQué bonita luna!», «Los lirios del campo», «Dónde vas María» y «Solina, Solina».

Asimismo, su canción «Expresa lo que sientes» sirvió de tema a una campaña del entonces Departamento de Servicios contra la Adicción.

La denuncia política se alzó en su voz ante el grito de «Antonia», estudiante de término de pedagogía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) asesinada por la policía en medio de protestas en Río Piedras, y la clásica «Canción del pueblo».

La danza «Verde luz» ※que compuso a sus 24 años※ se consolidó como una de las máximas aportaciones del movimiento de la nueva canción en Puerto Rico a finales de la década de los 60 del siglo pasado.

