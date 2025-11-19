SeNaSa enfatiza en importancia del chequeo urológico regular

SANTO DOMINGO.- En ocasión del Día Nacional del Cáncer de Próstata, conmemorado cada 19 de noviembre, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) reafirma su compromiso con la promoción de la salud, la detección temprana y el acceso oportuno a servicios médicos para los afiliados que viven con esta condición en la República Dominicana.

El cáncer de próstata constituye uno de los principales desafíos de salud pública en la población masculina, especialmente en los grupos de mayor edad. En el país, la mayor incidencia se concentra entre los 60 y 84 años, lo que subraya la importancia de fortalecer las estrategias preventivas y garantizar el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento.

Desde Senasa continuamos impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de los afiliados, con un enfoque preventivo, integral y centrado en la persona. La detección temprana del cáncer de próstata es fundamental para reducir complicaciones y mejorar los resultados clínicos.

En ese contexto, Senasa informó que, entre enero y octubre de 2025, 9,477 afiliados recibieron atención médica relacionada con cáncer de próstata en los distintos regímenes y planes. Durante este período, la demanda de servicios de salud ascendió a 483,394 atenciones, con un valor total autorizado que supera los RD 2,022 millones.

Del total autorizado, en el Régimen Subsidiado el monto aprobado es de más de RD 1,346 millones, mientras que en el Régimen Contributivo superó los RD 474 millones. Para los afiliados pertenecientes a los Planes de Pensionados y Jubilados, los valores autorizados rondaron los RD 202 millones, reflejando el alcance y compromiso institucional con esta población.

El Mes de la Salud Masculina es una oportunidad para sensibilizar sobre la relevancia del chequeo urológico regular y el diagnóstico oportuno. Senasa mantiene programas, políticas y acciones que contribuyan a reducir el impacto del cáncer de próstata en el país.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres a nivel mundial. La evidencia científica confirma que la detección temprana y el tratamiento oportuno pueden reducir significativamente la mortalidad, reforzando la importancia de promover hábitos saludables y revisiones periódicas como pilares esenciales de la salud masculina.

