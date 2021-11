Marte afirma lavan dinero mediante plataformas digitales

Antonio Marte.

SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, se pronunció en favor de la medida que regulará a los servicios de transporte que operan en el país a través de plataformas tecnológicas.

Indicó que en reiteradas ocasiones ha denunciado que en República Dominicana se desvían a través del lavado más de tres mil millones de pesos por vía de los “taxis” que funcionan con ese tipo de plataformas.

El legislador dijo que esos taxistas producen más de RD$60,000 y RD$70,000 mensuales, los cuales se van a otro país a través de una tarjeta de crédito y a los choferes les devuelven el 35%, el cual no paga ningún tipo de impuesto.

“Todos los transportistas debemos pagar impuestos aquí, más de RD$22,000,000 pagamos los transportistas en el país y ellos (plataformas tecnológicas) no pagan, ni tienen una nómina, no liquidan a nadie y no tienen una oficina, teléfono ni nada”, expresó el legislador.

an/am