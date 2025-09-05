Senado dominicano reconoce a dos prestigiosas personalidades

La entrega del reconocimiento.

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República Dominicana reconoció al médico-psiquiatra Richard Oliver Bidó Medina, por sus logros y aportes científicos en favor del desarrollo de las ciencias de la salud.

También distinguió a la maestra Farida Diná, por sus contribuciones al progreso de la educación musical en el país.

«Para el Senado es un honor rendirles homenaje en vida, para que lo disfruten junto a sus familias», afirmó su presidente, Ricardo De los Santos, durante una ceremonia celebrada en el Salón Polivalente.

El órgano legislativo aprobó dos resoluciones sometidas por la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, quien elogió la trayectoria de los reconocidos.

LAUREADOS AGRADECEN

El doctor Bidó Medina expresó que ese gesto es el testimonio de lo que puede lograr un hijo del municipio de Villa Tapia, formado en las aulas del sistema público.

De su lado, Diná sostuvo que “este reconocimiento también es para muchas personas, entre ellos profesores dominicanos y cubanos, quienes me han acompañado a forjar grandes talentos…”, manifestó.

DESARROLLO PROFESIONAL

Bidó Medina es doctor en Neurociencias en Fulbright y graduado de médico psiquiatra en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Realizó descubrimientos de mecanismos cerebrales, estructurales y funcionales que causan manifestaciones neurológicas complejas en pacientes con infección sistémica por el virus del Zika.

Diná destaca por su trabajo incansable en la mejora de la reforma curricular del sistema educativo dominicano.

Fundó en 1983 el Estudio Diná de Educación Musical, institución que por más de 40 años ha contribuido a la enseñanza de múltiples instrumentos, desde iniciación temprana hasta el nivel universitario.

agl/of-am