Semana Herencia Dominicana en cuatro ciudades de EE.UU.

Celinés Toribio

SANTO DOMINGO. – Por primera vez, la Semana Herencia Dominicana tendrá lugar del 13 al 17 de agosto en Boston, Lawrence, Rhode Island y Connecticut, informó el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

Celinés Toribio, directora ejecutiva del INDEX, viceministra y embajadora, sostuvo que esa celebración exalta el orgullo, la cultura y los valores definitorios del pueblo dominicano en la diáspora.

Explicó que habrá una variada agenda en esas cuatro ciudades donde reside una de las comunidades dominicanas más numerosas y activas del noreste de Estados Unidos.

Bajo el lema “Orgullo, Cultura y Herencia Dominicana”, la semana contempla una agenda con eventos artísticos, talleres familiares, actividades deportivas, cine, música en vivo y presentaciones folclóricas.

RECONOCERÁN APORTES DE LA DIÁSPORA

Según el programa serán reconocidos dominicanos por sus aportes y logros en distintas profesiones y áreas comunitarias, su liderazgo y contribuciones al fortalecimiento de la imagen de su país en el extranjero.

Oscar Guerrero, encargado de INDEX-Boston, reafirmó su compromiso para el fortalecimiento de los vínculos “con nuestra patria a través de eventos como este que celebren lo que somos…”.

La embajadora Toribio agradeció la colaboración de los miembros del Consulado Dominicano de Boston y al cónsul, Antonio Almonte.

También a la Dirección General de Cine (DGCINE), la Cinemateca Dominicana y Caribbean Films Distribution, que hicieron posible la inclusión de una muestra de cine nacional.

agl-sp