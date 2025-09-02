Selección bádminton logra tres medallas Future Series México

AGUASCALIENTES, México.– La selección dominicana de bádminton conquistó tres medallas de bronce en el “México Future Series Aguascalientes 2025”, logrando una sobresaliente actuación en el torneo que concluyó el fin de semana y reunió a atletas de 12 países de América, Europa y Oceanía.

El conjunto dominicano se destacó al clasificar a tres semifinales, alcanzando así tres terceros lugares en las modalidades de dobles femenino y dobles masculino.

Las parejas femeninas compuestas por Nairobi Jiménez y Claritza Pie, así como Daniela Acosta y Alissa Acosta, mostraron gran solidez técnica y trabajo en equipo para abrirse paso entre las mejores del certamen.

En la rama masculina, la dupla formada por Anderson Taveras y Jonathan Linares también logró avanzar hasta las semifinales, consolidando una actuación histórica para el país en este nivel de competencia.

Estos resultados permiten al equipo nacional sumar puntos valiosos para el ranking internacional, acercándose a futuras clasificaciones para eventos de mayor envergadura como los Juegos Panamericanos y torneos del ciclo olímpico. El seleccionado estuvo bajo la dirección técnica de los entrenadores nacionales Wilton Tavares y Maykel Moreno.

Tras esta destacada participación, la selección dominicana se prepara para su próximo compromiso en el Guatemala Future Series, que se llevará a cabo del 2 al 7 de septiembre en la ciudad de Guatemala.

El prestigioso evento, avalado por la Federación Mundial de Bádminton (BWF), contó con la participación de delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Australia, Venezuela, Dinamarca, Barbados, España, Guatemala, Trinidad y Tobago, México y República Dominicana.