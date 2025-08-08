Seguirán iguales en RD precios de los principales combustibles

Santo Domingo, 8 ago (EFE).- La gasolina, el diésel y el gas propano mantendrán sus precios en la semana del 9 al 15 de agosto, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que señaló que el Gobierno destinó un subsidio de 243.1 millones de pesos para evitar alzas en los carburantes durante ese periodo.

La gasolina prémium seguirá vendiéndose a 290.10 pesos por galón, la regular a 272.50 pesos, el diésel o gasóleo óptimo a 242.10 pesos por galón y el regular a 224.80 pesos.

También mantendrá su precio el gas licuado de petróleo (GLP), que seguirá a 137.20 pesos por galón, al igual que el gas natural, que continuará a 43.97 pesos el metro cúbico.

En tanto, el avtur se venderá 187.58 por galón, es decir, 5.67 pesos menos que esta semana; y el keroseno a 218.50 por galón, lo que representa una disminución de 6.40 pesos, de acuerdo con el MICM.

Por último, la cartera informó de que el fueloil #6 bajará 4 pesos y llegará al público a 159 pesos, mientras que el fueloil 1%S se despachará a 170.56 por galón, una reducción de 3.69 pesos con relación a esta semana. EFE

mf