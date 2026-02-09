Sectores llaman a diálogo en Haití y rechazan gobierno dual

Sede del Ejecutivo haitiano

Puerto Príncipe, 9 feb.- Nuevos actores de un denominado Diálogo Político Inter-haitiano sostenido hoy por instituciones nacionales rechazaron un acuerdo de esa concertación para la instalación de un llamado «gobierno dual» en el país.

Las entidades descartaron la creación de un nuevo ejecutivo integrado por un miembro del Consejo Presidencial de Transición (CPT), otro del Tribunal de Casación y un tercero de la sociedad civil, junto a un grupo liderado por un Primer Ministro, añadió el periódico Gazzette Haiti.

Los nuevos interlocutores del intercambio sobre un gobierno para relevar este sábado 7 al CPT estimaron que, lejos de una salida a la actual crisis nacional de violencia, la propuesta es un intento encubierto de extender la actual administración bajo otra forma.

La iniciativa resultante de una reunión organizada por los asesores presidenciales Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, Louis Gérald Gilles y Edgard Leblanc Fils, tuvo como objetivo, según ellos, desarrollar una fórmula consensuada para gobernar el país tras el fin del mandato del CPT.

Un comunicado suscrito ahora por los nuevos opositores, integrados a un llamado partido Comprometidos con el Desarrollo, expresa su «firme oposición a cualquier iniciativa para mantener, total o parcialmente», al actual CPT.

Esa estructura de gobierno ampliamente criticada, ilegítima e impopular -añade el texto- comprometió gravemente una transición destinada a aliviar el sufrimiento de la población.

La idea de la nueva alternativa de administración, calificada de «ejecutivo dual», fue asumida por las partes interesadas durante tres días de intensos debates en el Hotel Montana, previos a la expiración del CPT el 7 de febrero, agregó Gazzette Haiti.

El documento del encuentro indica que el nuevo tipo de ejecutivo mediante los dos centros de poder se caracterice porque, junto al denominado

Colegio Presidencial de tres miembros, el Primer Ministro sea el responsable de dirigir la acción gubernamental, puntualizó Gazzette Haiti.

La resolución que aprobó la reunión, leída por el exdiputado Clovis Obas, «tiene potencial porque es una solución haitiana. Pero la gran pregunta es cuánto tiempo tomará finalizarla y elegir al pueblo», resumió el ex candidato presidencial Jean Palerme Mathurin, citado por Gazzette Haiti.

of-am