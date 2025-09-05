Sectores de industria y comercio generan mas empleos formales

SANTO DOMINGO. – Los sectores de industria y comercio son motores claves en la generación del empleo formal en República Dominicana y contribuyeron con el 61% de los nuevos puestos de trabajo registrados en el segundo trimestre de 2025.

Ese crecimiento, que suma 72,242 empleos, juega un rol fundamental en la dinamización de la economía y la formalización del mercado laboral.

El incremento reafirma el compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en el apoyo a esos sectores para que la economía del país siga su crecimiento y desarrollo bajo un modelo sostenible, formal, innovador e inclusivo.

MILES DE NUEVOS EMPLEOS

Entre abril y junio de 2025 fueron creados 121,164 nuevos empleos y de esa cantidad más de 72,000 corresponden a los sectores productivos y comerciales, lo que refuerza la tendencia positiva en la ocupación.

Según los datos más recientes sobre el mercado laboral dominicano, los ocupados en la economía son 5,123,548 al cierre del segundo trimestre.

DINAMISMO Y SOLIDEZ DE SECTORES PRODUCTIVOS

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que los resultados de este trimestre “reflejan el dinamismo y la solidez de nuestros sectores productivos.

¨El crecimiento sostenido en la generación de empleo formal es un pilar clave para el desarrollo económico del país y nos indica que estamos en el camino correcto para seguir fortaleciendo nuestra economía», indicó

En el mismo periodo, el informe señala una disminución de 43,434 personas en el trabajo informal, 2.2 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2024.

Este avance se alinea con el crecimiento interanual de 164,598 trabajadores registrados, lo que evidencia un progreso significativo en la formalización de la fuerza laboral dominicana.

agl/of-am