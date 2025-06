Secretismo en Haití respecto al tema de los mercenarios

Puerto Príncipe, 9 jun.- La posible llegada a Haití de 150 mercenarios pertenecientes a la empresa Blackwater Worldwide sigue siendo hoy tema matizado por la polémica y el secretismo.

El ministro de Comunicación de Haití, Patrick Delatour, se negó a comentar sobre la firma de un contrato entre el gobierno haitiano y Blackwater Worldwide para combatir a las bandas criminales en Haití.

Según el diario digital Haití Libre, Delatour invitó a la prensa a acudir al primer ministro provisional, Alix Didier y a los Ministerios de Defensa y Justicia.

Empero les advirtió que probablemente no ellos no harían comentarios porque se trata de información estratégica sensible.

La futura presencia de mercenarios en Haití genera polémica en el país, donde las pandillas que controlan hoy más del 85 por ciento de esta capital llevaron al gobierno al borde de la desesperación.

Una parte de la sociedad le resulta incómodo el despliegue de actores foráneos en su país, tal como pasó en otros momentos de la historia, y otro bando aplaude la idea de acabar por cualquier vía con los grupos criminales.

Blackwater Worldwide comenzó a operar drones armados en la nación caribeña desde marzo de 2025 y planea enviar hasta 150 mercenarios, así como un arsenal de armas, para apoyar a las fuerzas locales, comentó el diario Le Nouvelliste.

La medida refleja -en opinión del rotativo- la creciente desesperación del gobierno haitiano, que se enfrenta a un colapso total de la seguridad.

