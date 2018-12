Secretario General advierte PRD no puede crecer arrodillado al gobierno

SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, opinó que “arrodillada al gobierno” esta organización política no puede crecer de cara a los venideros comicios de febrero y mayo del próximo año.

Peña Guaba, quien es precandidato presidencial del PRD e hijo del fenecido líder José Francisco Peña Gómez, sostuvo que en los actuales momentos este partido carece de una definición debido a que, en la práctica, ni es oposición pero tampoco gobierno. Dijo que para un partido político crecer tiene que ser gobierno con todas sus consecuencias u oposición con todo lo que eso implique.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente perredeista expresó que “el que está en el gobierno no promete sino que cumple, mientras el que está en la oposición si puede prometer”. Agregó que el PRD no puede ni prometer ni cumplir, y por eso él (Tony) es el único alto dirigente que, dentro de esta organización, puede abordar los grandes temas nacionales, porque no ha estado aliado al gobierno.

“Y yo se que el PRD es un sentimiento nacional, pero tenemos que reenamorarlo, despertarlo, pero tiene que ser con propuestas políticas. Arrodillados a un gobierno nosotros no lo vamos a lograr“, enfatizó.

Dijo que es urgente que este partido se ponga de acuerdo para presentar a la sociedad dominicana un programa de nación creíble.

A su juicio, un partido con una historia de 80 años al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano, no se le puede “regalar a nadie, y mucho menos al gobernante Partido de la Liberación Dominicana”.

Recordó que el PRD fue el partido que ganó las primeras elecciones democráticas realizadas en el país tras la decapitación de la tiranía trujillista, el que enseñó política, el que hizo la revolución de abril de 1965, el que auspició todas las leyes de avanzadas, y no el PLD, aunque hay que reconocer a este último que ha modernizado gran parte del Estado dominicano.

Argumentó que un partido histórico así hay que preservarlo, presentando candidatos propios