Seattle y Patriots se enfrentan en revancha de Super Bowl LX

ARIZONA.- Después de 272 partidos de temporada regular y 12 de playoffs, aquí estamos finalmente, en el Super Bowl LX.

Solo dos equipos llegaron, los Seattle Seahawks por la Conferencia Nacional y los New England Patriots representando a la AFC.

Este juego es una revancha de la edición XLIX que ganaron los Patriots en Glendale, Arizona, luego de una intercepción de Malcolm Butler en las diagonales tras un pase de Russell Wilson que se convirtió en una de las jugadas más recordadas en la historia de la NFL.

Los Seahawks llegan tratando de quitarse el mal sabor de boca que dejó aquella derrota 11 años atrás, mientras New England busca el séptimo trofeo Vince Lombardi que lo convierta en el equipo más ganador en la era moderna.

Solo uno de ellos se irá a casa con el título bajo el brazo.

La espera llegó a su fin y por si te hacía falta alguna, estas son las razones para no perderte el Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots.

Seattle Seahawks vs New England Patriots

Domingo 8 de febrero, 6:30 p.m. ET | 5:30 p.m. CDMX

NBC en Estados Unidos | Canal 5 y Fox Sports en México | ESPN y Disney+ en México y Latinoamérica

Línea: Seahawks (-238); Patriots (+195)

Total: 45.5; Abrió: 46.5

Predicción del «Football Power Index» de ESPN: Seahawks por 3.6 (con una probabilidad de ganar el partido en el marcador directo del 60.2 por ciento).

No es sorpresa que la gran mayoría de los analistas vean como favorito a los Seahawks para la edición LX del Super Bowl y las actuaciones en la postemporada reafirmaron este pronóstico, pero sigue existiendo un aura alrededor de los Patriots que, al menos en mi caso, me resulta complicado apostar en contra de ellos cuando el Vince Lombardi está en juego.

Así como en su momento era difícil ir con la franquicia de Massachusetts antes del ‘Patriot Way’ es por ese motivo que hoy es difícil ir contra ellos aún y cuando quedan pocos en el edificio que fueron parte de esa dinastía, pero precisamente hoy tienen en las laterales a alguien que conoce el camino a la perfección y no es como si del otro lado podamos hablar de consistencia con Seattle.

Sam Darnold ha disipado las dudas que existían a su alrededor en las victorias ante rivales divisionales en los playoffs como lo fueron ante los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams y del lado de los Patriots lucieron dominantes por momentos, pero, aunque el clima tuvo mucho que ver, Drake Maye no lució de la mejor forma particularmente ante los Denver Broncos.

Será un partido con un sabor muy especial, no se trata solo de una revancha entre Seahawks y Patriots por el mencionado Super Bowl de hace 11 años, hay muchos jugadores que están teniendo una segunda –tercera o cuarta– oportunidad en la NFL con los equipos protagonistas y harán que más de uno se rasque la cabeza por haberlos dejado ir.

of-am