¿Se salvan Leones del Escogido en la LIDOM 2024? (OPINION)

El autor es comunicador digital. Reside en Nueva York

NUEVA YORK.- Los Leones del Escogido, uno de los equipos más emblemáticos del béisbol invernal dominicano, están pasando por un momento difícil en la temporada 2024-2025 de la LIDOM. Con un récord de 21-23 en los primeros 44 juegos de la serie regular, el equipo enfrenta una mezcla de malas actuaciones en defensa, bateo inconsistente, un bullpen poco confiable y un liderazgo cuestionado. Todo esto, combinado con el desánimo visible de los jugadores y la frustración de los fanáticos, ha generado un ambiente crítico para la franquicia.

La pregunta persiste: ¿Podrán los Leones del Escogido levantarse en el momento más crítico de su temporada o quedarán rezagados en la historia reciente de la LIDOM?

¿Mala racha o mal equipo?

A pesar de la rica historia de los Leones, que incluye 16 campeonatos nacionales y 4 Series del Caribe, los resultados recientes han estado muy lejos de las expectativas. Con solo seis juegos restantes para culminar la serie regular el próximo 23 de diciembre, la posibilidad de clasificar al round robin parece cada vez más complicada.

El mánager, cuya falta de experiencia como dirigente ha sido señalada por la afición, está bajo presión. Además, el equipo ha mostrado deficiencias significativas en áreas clave:

Defensa: Costosos errores en momentos críticos han afectado directamente los resultados de varios encuentros.

Bateo: La inconsistencia en el bateo oportuno ha impedido aprovechar las pocas oportunidades que el equipo genera.

Bullpen: Un picheo de relevo inefectivo ha dejado escapar ventajas cruciales en partidos cerrados.

Albert Pujols: ¿Una decisión difícil?

El futuro de Albert Pujols, quien ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado, está en duda. Algunos fanáticos sugieren que podría ser el momento de un cambio en la dirección del equipo, incluyendo la posibilidad de despedir al veterano. Su presencia, aunque emblemática, no ha sido suficiente para inspirar una remontada.

La historia del Escogido: De sueños a pesadillas recientes

Fundado el 17 de febrero de 1921 como un equipo de ensueño, los Leones del Escogido fueron creados a partir de una selección de los mejores jugadores de los equipos San Carlos, Delco Lite y Los Muchachos. Su legado está lleno de éxitos, pero también de expectativas altas que la actual plantilla no ha podido cumplir.

Comentarios de los fanáticos

Los seguidores del Escogido han expresado su decepción en redes sociales y estadios. Aquí algunos comentarios destacados:

Carlos R.: «El equipo no tiene espíritu ganador. Es triste ver cómo han caído tan bajo. Necesitan cambios urgentes en el liderazgo.»

Ana M.: «El Escogido es mi equipo de siempre, pero este año no dan pie con bola. El bullpen es un desastre.»

Luis P.: «¡Fuera el mánager! No podemos seguir así. Tenemos historia, pero necesitamos acción para salvar la temporada.»

¿Un futuro incierto o una remontada histórica?

La temporada aún no ha terminado, y aunque las probabilidades no están a su favor, los Leones del Escogido tienen una última oportunidad de reivindicarse ante su fiel fanaticada. Si logran superar los retos internos y externos, podrían recuperar el prestigio que los caracteriza.

of-am