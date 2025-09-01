Se produjo en Dominicana otro caso de abuso sexual grupal

Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

Santo Domingo, República Dominicana, 1 sep (EFE).- Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a dos jóvenes que, junto a tres menores de edad, abusaron sexualmente de una adolescente mientras compartían en la comunidad Pueblo Nuevo, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Los imputados son Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, de 18 y 19 años de edad, quienes deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial.

Ambos imputados fueron arrestados el pasado 22 de agosto en dicha comunidad por su vinculación al hecho delictivo perpetrado contra la adolescente de 13 años.

En torno al caso, el expediente indica que ocurrió en momentos en que la víctima y los imputados compartían el pasado 13 de agosto en la casa de una amiga.

En el lugar, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

SUMINISTRARON SUSTANCIAS NARCÓTICAS A LAS JÓVENES

Según la investigación, los imputados suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes.

Posteriormente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, siendo en esas circunstancias que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en horas de la madrugada del citado día.

Cuando la víctima estaba perdiendo el conocimiento Brahian Sterlin Liriano aprovechó para tocarla por todo el cuerpo y que cuando ella despertó se encontraba en la casa de él y sus cuatro amigos ahora imputados. Producto de los hechos la víctima tuvo que ser atendida en un hospital de la zona, de acuerdo con la acusación.

El hecho fue denunciado el pasado 13 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte.EFE

mf