Se han «cogido» con el Gral. Santana

El Gral. Pedro Santana fue el primer presidente constitucional y el político-militar más importante del país entre 1844 y 1861. Este general logró ganar directa o indirectamente todas las batallas. Santana no escribió la historia de la Primera República, la hizo.

Para quien les escribe, el idealismo político-jurídico del Gral. Juan Pablo Duarte y el pragmatismo político-militar de Santana fueron imprescindibles para lograr la Independencia dominicana. Fue al Seibo que se desplazó el Gral. Duarte para encontrarse con Santana, esto debido a su liderazgo y gran oratoria. La hermana de Duarte lo describió —a Santana— en sus apuntes, como «hombre de espada en mano».

Tengo en mis manos varios proyectos de leyes para que el Gral. Santana sea sacado del Panteón Nacional, resulta que, todos los que proponen son de apellido Sánchez, varios de ellos denunciados por hechos poco claros de manejo de fondos públicos. Mientras que el Gral. Santana era íntegro y pulcro en el manejo de los fondos públicos, dicho por el propio Gral. Gregorio Luperón.

Esperamos no exista una revancha por filiación o descendientes del prócer Francisco Sánchez del Rosario. Santana quiso a Sánchez como un hijo y deben saber que, el fiscal acusador del Gral. Duverge, no fue Santana, fue Sánchez. Deben saber, que con la muerte de María Trinidad Sánchez, su tía, Sánchez del Rosario, era procurador y no se refirió al tema (estaba dentro de la ley).

Estos, que se han encargado de distorsionar todo, tampoco dicen que el Gral. Duverge, junto a otros, lo iban a matar, esto cuando Santana en la mañana se desplazara a la Iglesia a pedir a Dios. Santana depositó confianza en Duverge. Citan una comisión dictatorial que evaluará el asunto, pues le digo que me inviten a esa comisión. Reto de manera humilde a debates sobre este tema del Gral. Santana.

Los hechos históricos y los sentimientos o valores humanos son ambiguos y como diría Ortega y Gasset, el hombre es fruto de sus circunstancias. Estos quieren aplicar las leyes actuales a los héroes de mediados del siglo XIX, cuando la pena de muerte fue quitada de las leyes en 1924.

Algunos citan que actuó con actitud despótica, cuando sus adversarios se vieron derrotados, misteriosamente el prócer y hermano gemelo Gral. Ramón Santana muere; Santana sospechó que fue por envenenamiento, causado por los «duartianos» y casi perdió el juicio luego de ese hecho. Santana tuvo que asumir la crianza del hijo de Ramón.

Según la propuesta, el Ministerio de Cultura se encargará de los gastos, el mismo Ministerio que hoy día incentiva el ritmo haitiano gagá, la cultura africana, el creole, permite la cultura Alofoke en los medios y destruye la primera cultura europea del Nuevo Mundo. Este Ministerio se ha encargado de traer a Ricky Martin en calidad oficial y de levantar banderas LGBT. Un ministerio que si un joven busca ayuda para un doctorado, no la encontrará.

Deben decir de una vez por todas, qué intereses oscuros están patrocinando sacar uno de los pocos políticos y militares que han frenado a los haitianos.

Resulta que los que proponen esta condena moral al Padre de las Fuerzas Armadas y de la Policía, al parecer desconocen la verdadera historia, emiten leyes sin ser historiadores ni saber de eso.

Las leyes deben estar aferradas a la verdad. Esta especie de tribunal de la injusticia busca a todo costo sacrificar a un héroe y padre de la patria, así como lo estableció el Congreso y un artículo de Francisco del Rosario Sánchez. Fue el Congreso que lo nombró Padre de la Patria, no por decreto del dictador Ulises Heureaux.

Este grupo ignora que mientras Rosario Sánchez estaba en una hamaca en plena guerra y no dio respuesta, el Gral. Santana tuvo que desplazarse a combatir y, que en otra batalla, luego de habérsele extirpado varios hidroceles testiculares, no impidió ir a combatir para defender el país.

Se les olvida o no saben, que fue el Gral. Matías Mella que fue a llevar la carta de anexión y dijo, que fue «por pura necesidad». Tal parece se les olvida todo eso, si se les olvida la historia, en caso de debates, estamos disponible para debatir sobre la trayectoria de este noble héroe nacional que evitó, hasta donde pudo, la invasión de aquel desgraciado pueblo.