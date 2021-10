Se esfumaron más de US$13 mil millones en préstamos 

En un exceso de poder, el Articulo 128.2.d de la Constitución le permite al presidente celebrar contratos sometiéndolo a través del Congreso cuando afecta las rentas nacionales, enajena bienes del Estado o se relacionan con préstamos y exenciones de impuestos.

Esa facultad que tiene el mandatario de usurpar las funciones que la Ley 340-06 le faculta a la Comisión de Compras y Contrataciones Públicas en los contratos del Estado con empresarios privados se está usando para cometer muchas fechorías al presupuesto.

Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina y sus congresos aprobaron alrededor de 144 préstamos, contratos y adendas desde el 2006 al 2018 durante 12 años para construir obras sin la regulación de la ley por un monto total de US $13,462 millones.

Estos préstamos fueron aprobados por el Congreso muchas veces el mismo día en ambas cámaras, sin quitarle ni ponerle una coma, sin cumplir la función de fiscalización y permitiendo que el poder ejecutivo y las instituciones publicas hagan los que le de la gana.

Más de 41 financiamientos están vinculados a la corrupción e impunidad: 15 prestamos de Odebrecht, Autopistas el Coral y los peajes sombras, decenas de acueductos, carreteras y autopistas, los aviones tucanos, presas y plantas hidroeléctricas y punta catalina.

A través de estos préstamos y de muchas irregularidades, se construyeron la Hidroeléctrica de Palomino y Panalito, el Metro, AC Samaná, Corredor Bávaro Ubero Alto Miche, el Ecológico Pontezuela de Santiago, Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa y no pasa nada.

Alrededor de 9 préstamos-contratos se aprobaron para sostener, fortalecer, reducir pérdidas eléctricas y rehabilitar las redes de distribución por un monto de US $677 millones pero nada ha evitado que sigan las pérdidas y continúen los apagones eléctricos.

Para la construcción de los acueductos Hermanas Mirabal, Peravia, Samaná, Higuey-Babaro nos endeudaron por más de US $516 millones y mientras mas gastan menos servicios de aguas tiene la red de distribución de la inservible y deficitaria Inapa y la Caasd.

Más de US $841 millones en prestamos se gastaron para la presa del Río Guaguí de la Vega, y decenas de millones para construir el Acueducto Jima-Abajo-Arriba Rincón y todavía hoy los vecinos protestan por la escasez de agua durante más de tres años.

Financiaron el Plan Decenal de Educación del año 2013 y el Pacto por la Educación en 2019 por más de $100 millones de dólares. Sin embargo fracasó el plan, fracasó el pacto y 8 años después tenemos un Minerd en politiquería con peores maestros y peor educación.

La única provincia que recibió préstamo para su desarrollo productivo por US $35 millones fue San juan. A pesar de un préstamo por US $20 millones el gabinete social no ha construido la Ciudad de la Mujer y Hacienda ejecutó préstamo eléctrico sin la CDEE por US 400 millones

Se hizo una deuda por más de US $806 millones para reformas, equipos, construcción de centros médicos y rehabilitación pero la salud sigue siendo un sueño y nos endeudamos por más de US $719 millones para la protección social pero no reduce la pobreza.

El presidente Leonel Fernández el 27 de marzo 2009 a través del Congreso tomo prestado al BID US $300 millones para financiar el sostenimiento de crecimiento de la RD. Y con razón ahora dice que el Banco Central maquilla las cifras del crecimiento económico.

Desde el 2007 que pasó la tormenta Olga y Noel hasta el 2020 que afectó Laura, no tuvimos daños naturales pero se hicieron prestamos para desastres de US $80 y US $42 millones en 2008, US $100 millones en 2010 y US $300 millones en 2018 sin haber problemas de perdidas naturales.

Ya los europeos no tienen que invadirnos y matarnos para robarse nuestras riquezas, ahora solo tienen que usar a presidentes y a Congresos títeres, buscar un banco, aprobarnos un préstamo y sus empresas son favorecidas con contratos para saquearnos.

Esos prestamos al comprador mediante los cuales nos mandan equipos y mercancías desde el exterior sin que el Congreso ni las instituciones publicas supervisen nada y pagarlo contra factura podrían ser el mismo engaño de cambiar espejito por oro.

Quienes son los nuevos saqueadores que nos explotan a través del presidente y de su poder contractual? Los bancos de Europa y Brasil BID, Bndes, Birf, Caf, Bcin, Deutsche, Export-Import, Bcie, Fondo Opep, Agencia Española y Francesa, AFD, KFW, BEI, BNP, y Banesto.

Si la Cámara de Cuentas hiciera auditorias a esos prestamos de otrora presidentes y congresos con esos bancos internacionales encontraríamos un tesoro perdido o desviado pero serviría para tomar conciencia y así evitar que estos políticos se sigan robando el país.

El Senado nos suministro una lista de 144 prestamos y la resolución de aprobación de ambas cámaras durante el 2006 al 2018 los cuales publico para el conocimiento del ciudadano

1-En febrero 2006 se aprobó un contrato por US $10 millones con el BID para cooperar en la ejecución de la primera fase de un programa de mercados laborales y transferencias sociales.

2-El 21 de noviembre 2006 se aprobó préstamo con el BID por US $150 millones para financiar el Programa de Gestión Social.

3-Con el Banco Internacional de Reconstrucción el 06 de julio 2006 se aprobó préstamo por US $25 millones para ampliación del Programa Educativo y de Desarrollo para la Juventud.

4-Préstamo 3 de febrero 2006 con el BID por US $5 millones para financiar el Programa de Prevención de desastre y gestión de riesgo

5-El 27 de diciembre 2007 préstamo con el BID por US $50 millones para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial.

6-El 18 de sept 2007 se aprobó préstamo con el BIRF Banco Interamericano de Reconstrucciones y Fomento por US $19,400,000 para usarse en protección social de gabinete social y la JCE.

7-El 25 de febrero 2009 préstamo con el BNDES por US $50,286,572 para completar la construcción del Acueducto de Samaná.

8-Prestamo 30 junio 2008 con el fondo OPEP por US $4 millones para desechos solidos de los centros turísticos ejecutado el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

9-El 20 junio 2008 préstamo con el Fondo OPEP por US $5 millones para el desarrollo de provincias rurales ejecutado por la subsecretaria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

10-Prestamo el 27 de marzo 2009 con el BID por US $300 millones para financiar el sostenimiento de crecimiento de la RD.

11-El 27 de marzo 2009 préstamo con el BID por US $60 millones para ser utilizado en fomentar la productividad y competitividad.

12-Prestamo el 14 de diciembre 2006 con el BID por US $21 millones para la modernización de administración de los recursos públicos.

13-El 30 de septiembre 2009 préstamo con el BID por US $70 millones para financiar el proyecto de protección social primera fase

14-Prestamoel 30 de octubre 2009 Banco BIRF por US $30,500,000 para el financiamiento de la Reforma del Sector Salud segunda fase.

15-El 29 de junio 2009 préstamo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola por US $9,450,000 para desarrollar organizaciones económicas de pobres rurales de la frontera por agricultura.

16-Prestamo el 30 de octubre 2009 con el Banco Birf por US $10 millones para la inversión en protección social.

17-El 08 de marzo 2010 préstamo con la CAF por US $80 millones para el financiamiento parcial del programa de desarrollo y habitat.

18-Prestamo el 22 de marzo 2010 con el BID por US $50 millones para el Plan Decenal de Educación a través de una linea de crédito

19-El 24 de febrero 2006 préstamo con el BID por US $10 millones para el financiamiento del programa de Estadística Nacional.

20-Prestamo 27 diciembre 2007 con el BID por US $20 millones para financiar el programa de emergencia por la tormenta noel.

21-El 5 de abril 2008 préstamo con el BID por US $10,500,000 para fortalecer la Dirección General de impuestos internos DGII.

22-Prestamo el 27 de mayo 2008 con el BIRF por US $80 millones para desastre y recuperación de emergencias del Indhri y la CDEEE.

23-El 27 de mayo 2008 préstamo con el BIRF por US $42 millones para rehabilitar el sistema eléctrico de la CDEEE.

24-Prestamo el 25 de febrero 2009 con el BNDES por US $50,286,572 para completar la construccion del acueducto de Samaná.

25-El 21/05/2009 préstamo con el BNDES por US $50,663,060 para financiar la construcción de Panalito ejecutado por la CDEEE.

26-Prestamo con el BID por US $40 millones para la rehabilitación de redes de distribución de electricidad ejecutado por la CDEEE.

27-El 20 de marzo 2009 préstamo con el Banco Centroamericano de integración económica BCIN US $50 millones para la construccion de la presa hidroeléctrica de panalito ejecutado por la CDEEE.

28-Prestamo 20 junio 2008 con el Fondo Opep por US $30 millones para financiar rehabilitación y mantenimiento de carretera fase 1.

29-El 30 de diciembre 2008 préstamo con el Deutsche Bank por US $45 millones primera etapa construcción acueducto Higüey- Bávaro.

30-Prestamo con el Deutsche Bank por US $30 millones para usarse en primera etapa construcción Acueducto Higüey Bávaro por Inapa

31-Enmienda al contrato con empresa Ghella y asociado el 20 de abril 2006 por US $60,779,187 para el acueducto Higüey Bávaro.

32-Adendum 2 para construir el Acueducto de Samaná de Inapa con la empresa Bahía de Samaná para repartir el dinero en el Acueducto de Samaná, de las Terrenas y el de las Hermana Mirabal.

33-Prestamo 24 de junio 2009 con el BNDES por US $48,743,918 para la construcción del Corredor Vial Duarte.

34-Prestamo con el Deutsche por US $10 millones para construir el Hospital Higuey Montecristi y 18 centros de atención primaria.

35-Prestamo 20 de julio 2009 con el Deutsche Bank por US $111,245,692 para construir, equipar y poner en marcha el pediátrico, maternidad y las especialidades de la ciudad de la salud.

36- Préstamo el 20 de julio 2009 con el Deustche por US $14,510,308 para construir el pediátrico, maternidad y especialidades de la ciudad de la salud

37-Prestamo 20 de julio 2009 con el Deutsche Bank por US $79,615,384 para construccion y equipamiento de los hospitales Higuey y Montecristy y 18 centros de atención primaria.

38-Prestamo el 20 de julio 2009 con el Deutsche por US $45 millones para terminar obras del mercado de mayorista de Santo Domingo

39-prestamo el 21 de octubre 2009 por 78,731,302 para el suministro de energía de la hidroeléctrica las placetas.

40-Prestamo comprador 26 de agosto 2009 con el Deutsche Bank por 9 millones de euro para compra de suministro militares para el control y asistencia de la frontera por el Cesfront

41-Prestamo el 18 de septiembre 2009 con el Banco Birf por US $27,500,000 para financiar el proyecto agua y saneamiento de la zona turística ejecutado por Seepyd.

42-Prestamo el 30 de octubre 2009 con el Birf por US $10 millones para el proyecto de inversión en protección social.

43-Prestamo el 17 de octubre 2006 con el consorcio Impregilo yarul por un monto de US $37,481,570, mas US $646,783,891 para terminar la construccion del rio Camú presa de Guaguí en la vega.

44-Contrato 17 de febrero 2006 entre el indhri y la empresa Consultora norplan por US $3,007,565 y US $76,674,588 para la supervisión de la construccion de la presa del rio Guaguí.

45-Aprobacion del contrato de linea de crédito al comprador 11 de enero del 2010 con el Deutsche Bank (londres) por US 70 millones y US $8,168,624 para el diseño y construccion de presa del rio guaguí.

46-Prestamo 04 de mayo 2010 con el BNDES por US 52,785,122 para el financiar 100% de la construcción del Corredor Vial Duarte.

47-El 18 de febrero 2010 préstamo con el BID por US $100 millones para emergencia por desastre naturales

48-Prestamo el 1 de noviembre 2010 con el BID por US $100 millones para apoyo al programa de protección social del gabinete de coordinación de política social de la presidencia.

49-El 1 de noviembre 2010 préstamo con el BID por US $110 millones para el programa de competitividad 2 y la carta de política

50-Prestamo 1 de nov. 2010 con el BID por US $10 millones para competitividad 2 ejecutado por el Consejo de Competitividad.

51-Enmienda al contrato de cooperación técnica 6 de febrero 2004 BC y el BID por un monto de US $6 millones para financiar el programa de fortalecimiento bancario su supervisión y reglamentación.

52-Prestamo 23 de noviembre 2010 con el Birf por US $150 millones para programa de desempeño y rendición de cuentas y promover el rendimiento y el capital humano de los sectores sociales pobres***

53-El 8 noviembre 2010 con el BID por US $30 millones para el apoyo a la innovación tecnológica ejecutada por Agricultura.

54-prestamo 8 de noviembre 2010 con el BID por US $35 millones para programa de inversiones y saneamiento de INAPA.

55-Contrato mopc y viadom por 471,945,760 para financiar, construir, operar y mantener el proyecto vial Viadom para el redimen de peaje.

56-prestamo 14 de dic 2010 entre Francia cofinanciado por RD para el saneamiento de 5 ciudades ejecutado por inapa por 78, 500,000.

57-El 01 Nov 2010 préstamo con el BEI por US $37 millones para mejor la distribución eléctrica zona sur departe de ETED.

58-prestamo el 12 de octubre 2011 con el BID por US $30 millones para fomentar el turismo de la zona colonial ejecutado por turismo.

59-El 12 de octubre 2011 préstamo con el BID por US $20 millones para apoyar el plan nacional de empleos del Ministerio de Trabajo.

60-Constrato con el Indhri y Queiro Galvao SA por US $98,384,923 para la terminación del proyecto agrícola Azua 2 pueblo viejo..

61-Prestamo el 12 de octubre 2011 con el BID por US $10 millones para sanidad e inocuidad agroalimentaria ejecutado por Agricultura

62-Contrato de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y tuberías colectoras 01 de dic 2011 por Coraasan y el Consorcio Sanesan por un monto de US $216,821,960

63-Prestamo 25 de octubre 2012 con el BID por US $130 millones para reducir los niveles de pobreza e incentivar capital humano.

64-Con el BID se aprobó un préstamo por US $130 millones para consolidar el sistema de protección social.

65-Prestamo el 2 de agosto 2012 con el export-import Bank por US $25 millones para información de inmigrantes por Migración.

66-Contrato el 30 de abril 2012 entre el MOPC y Odebrecht por US $90,917,678 para terminar el bulevar turistico cap cana del aereopuerto de punta cana km 30.

67-Contrato 26 de noviembre 2012 entre Odebrecht y J. M. por US $82,190,785 para terminar carretera San Pedro de Macoris Romana.

68-prestamo el 12 y 14 de junio 2012 con el Banco BCIE por US $80,200,000 para financiar parcialmente la empliacion de corredor vial del este tramo SPM-Romana, circunvalación de la Romana, y Bulevar Turístico del Este ejecutado por el MOPC.

69-El 03 de dic. 2013 préstamo con el BID por US $100 millones para el programa Progresando con Solidaridad del Gabinete Social.

70-Prestamo 03 de dic 2013 con el BID por US $146 millones para rehabilitar el sector salud ejecutado por el Ministerio de Salud.

71-El 10 de dic. 2013 préstamo con el BID por US $350 millones para apoyar el fortalecimiento fiscal.

72-Prestamo el 31 de junio 2013 con el BNDES por US $71,892,951 para financiar el proyecto agrícola azua 2-pueblo viejo.

73-contrato el 24 de febrero 2011 entre la CAASD y la empresa incatema colsulting por 55 millones de euro para instalar la planta depuradora de aguas residuales del rio Ozama.

74-Prestamo el 30 de dic. 2013 con el BID por US $50 millones para el Plan Decenal de Educación ejecutado por el Minerd.

75-El 11 de junio 2014 préstamo con la Corporación Andina de Comercio por US 33 millones para el Proyecto Urbano Habitat fase 2.

76-Prestamo 30 de dic. 2013 con el BID por US $25 millones para mejorar el servicio de agua de Santiago ejecutado por Coraasan.

77-El 08 de abril 2014 préstamo con el BID por US $35 millones para el desarrollo productivo y competitivo de San Juan por el MOPC

78-Prestamo 12 de junio 2014 con el Fondo Opep para el desarrollo internacional OFID por US $60 millones para reducción de perdidas y rehabilitación de distribución eléctrica y aumentar el suministro.

79-El 1 de agosto 2014 préstamo con el BID por US $78 millones para modernizar la red de distribución eléctrica y reducción de perdidas ejecutado por la CDEEE.

80-Contrato 16 de dic. 2013 entre Inapa y la Sociedad Española de Tratamiento de Agua SETA para el abastecimiento de agua de los botaos de Yamasá por US $274,227 euro

81-Prestamo 21 de noviembre 2014 con el BID por US $250 millones para mejorar la productividad de la RD.

82-El 26 de noviembre 2014 préstamo con la CAF por US $50 millones para gestión de crédito público ejecutado por Hacienda.

83-Prestamo 25 de noviembre 2014 con la Agencia Francesa para el desarrollo AFD por US $210 millones para ordenar, reubicar y movilidad urbana de santo domingo.

84-El 16 de dic. 2014 préstamo con el BID por US $150 millones para consolidar el sector salud y la seguridad social.

85-prestamo 16 de dic. 2014 con el BID por US $100 millones para la gestión del sector salud ejecutado por el MISPAS.

86-El 30 de noviembre 2015 préstamo con el BID por US $300 millones para consolidar el sector salud y la seguridad social 2.

87-Prestamo el 11 de noviembre 2015 con el BIRF por US $60 millones para fortalecer las finanzas publica ejecutado por hacienda.

88-El 29 de dic. 2015 préstamo con el BIRF por US $120 millones para modernizar red de distribución eléctrica y de perdidas CDEEE.

89-Prestamo el 10 de diciembre 2019 con el BIRF por US $50 millones para financiar y apoyar el pacto por la educación

90-El 8 de diciembre del 2015 aprobado préstamo con la CAF por US $50 millones para apoyar la gestión de Hacienda.

91-Contrato entre RD y Aerodom por US $49,891,628 para infraestructura del la linea 2B del metro tramo San Vicente Puente Sánchez y la Carretera Mella Longitud 3.4 km.

92-Préstamo 3 de junio 2016 con el Banco KFW Frankfurt por US $ 17,669,378 Euro para construir la subestación Guerra 345/138 KV ejecutado por Empresa de Transmisión Eléctrica ETED.

93-Con el BID el 9 de junio 2017 un préstamo por US $35 millones para el desarrollo productivo y competitivo de San Juan.

94-Préstamo el 25 de mayo 2016 con el BEI por US $100 millones para reducción de pérdidas eléctricas ejecutado por la CDEEE.

95-El 2 de octubre 2017 préstamo con el BID por US $50 millones para mejorar la administración tributaria y de gastos públicos .

96-Prestamo 21 de noviembre 2017 con el BID por US $300 millones para mejorar la productividad y formalización de RD.

97-El 9 de abril 2018 préstamo con el BCIE por US $249,600,000 para la Presa de Montegrande fase 3 ejecutado por el Indrhi.

98-Préstamo el 17 de julio 2018 con el BID por US $150 millones para financiar el desarrollo agroforestal sostenible.

99-El 31 de julio 2018 préstamo con el BID por US $20 millones para financiación y ejecución del Proyecto Ciudad Mujer.

100-Préstamo con el BID el 27 de septiembre 2018 por US $300 millones para emergencia de desastres naturales.

101-El 17 de septiembre 2019 préstamo con el BID por US $400 millones para el financiamiento de la sostenibilidad del sector eléctrico 2 ejecutado por Hacienda.

102-Préstamo el 9 de julio del 2019 con el BID por US $50 millones para mejorar las obras públicas y reducir el riesgo de desastre ejecutado por el MOPC y el INVI.

103-El 10 de mayo 2010 préstamo con el BIRF por US $20 millones para mejorar la capacidad financiera y de servicios de los municipios

104-Con Export-import Bank de Corea por US $23 millones para mejorar la tecnología de los procesos de Aduanas.

105-Préstamo con el BID por US $10 millones para el programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria.

Lista de préstamos y contratos con los Bancos Internacionales que están vinculados a la corrupción en el periodo del 2006-2018:



106-Contrato para diseño y construcción del Corredor Duarte con el consorcio Corredor Duarte de Odebrecht y por Ingenieria Estrella.

107-Préstamos del 22 de diciembre 2006 con el Banco Deutesch de España por 28,781,495 Euro, con AKADUSFUHRKREDIT POR 28,445,892 Euro y Deutsch de Londres por 23,375,000 Euro para instalaciones electrónica del Metro Santo Domingo.

108-El 21 de diciembre 2006 se aprobaron tres: con BNP y Fortis Bank por 31,080,926 Euro, Forty Bank de España por 11,396,863 Euro y Forty Bank de Francia por 11,336,471 Euro para equipamiento electromecánico de la línea 1 del Metro de Santo Domingo.

109-El Bandes de Brasil nos prestó US $20 millones para financiar adendum entre la CDEEE y Odebrecht para adquirir materiales, equipos y servicios a fin de culminar la Presa de Pinalito.

110-Con el BNDES de Brasil se aprobó préstamo por US $71,258,178 con Odebrecht para construir el Acueducto de Samaná 29/05/2007.

111-Préstamo por US $30 millones para financiar contrato entre la CDEEE y Odebrecht para construir la Presa Hidroeléctrica de Pinalito.

112- Con el Bandes Brasil se aprobó préstamo por US $81,324,696 millones por contrato entre CDEEE y Odebrecht para construir la Planta Hidroelectrica de Palomino.

113-Préstamo con el ABN-Anro Bank por US $24,674,697 millones para financiar el adendum numero 5 sobre el acuerdo comercial entre la CDEEE y Odebrecht para terminar la Hidroeléctrica de Pinalito.

114- Contrato aprobado con la empresa Alston Transport de Gregory Duquesne el 31 de mayo 2006 por US $94,302,000 para la fabricación de suministros para el Metro de Santo Domingo.

115-Con la Compagnie international Maintenanse CIM se aprobó contrato por US $33,059,375 millones para el suministro de la primera línea del Metro.

116-Contrato con la empresa Semens Thales de alemania, de España y de RD, Tahles Transporte Sistem de francia por US $99,000,000 para instalación electromecánica de la 1 linea del Metro.

117-Con la empresa Sampol Ingenieria y obras se aprobó contrato por US $12,036,673 para suministro de electricidad del Metro.

118-Préstamo con el BNDES y Embraer para adquirir 8 Aeronaves Super Tucano para la Fuerza Aérea Dominicana por US $93,697,887.

119-El 21 de Agosto 2008 préstamo con el BNDES por US $68 millones para la última etapa de construcción de pinalito por Odebrecht y CDEEE.

120-Contrato de construcción de la Autopista el Coral 20 de agosto 2008 con la compañía Hormigones Moya y el consorcio de la autopista coral por US $272,269,336 para la autopista el coral.

121-Modificacion de prestamo 20 de febrero 2009 con el Banco Centroamericano de integración económica BCIE para la construcción de la Hidroelectrica Palomino por US $130 millones.

122-Préstamo 20 de julio 2010 con el BNP Paribas de NY por US $54 millones para financiar la autopista vial el Coral.

123-Addendum 2 de octubre 2009 y 2 de marzo 2010 al contrato de la autopista el coral del 20 de agosto 2008 con la sociedad comercial.

124-Prestamo 12 abril 2011 con el KFW por US $26,329,306 para instalación de equipos de la línea 2 del Metro Santo Domingo.

125-Contrato entre Diandino y la Opret con la empresa Alston Transporte SA por US $101,885,005 para suministro, puesta en marcha y garantía de material móvil de la linea 2 del metro y para el mantenimiento por US $88,930,927, y de US $12,954,078.

126-Contrato de la Opret y Diandino con Siemen, Thales security solución, CIM, y TSO de Francia (consorcio Eurodom) para suministro e instalación del Metro de Santo Domingo por US $216,000,421.

127-El 15 de julio 2010 contrato con Odebrecht por US $265,349,314 para construir Carretera Bávaro-Uvero-Alto-Miche Sabana de la Mar.

128-Prestamo 29 de junio 2011 con el BNDES por US $185 millones para construir Carretera Bávaro-Uvero-Alto-Miche y la Terminal Portuaria de la Sabana de la Mar.

129-El 29 de junio 2011 préstamo con el BNDES por US $50 millones para completar el acueducto Hermanas Mirabal por Odebrecht.

130-Contrato de urgencia para la reconstrucción de la Carretera Rio de Jarabacoa Construida por Odebrecht por US $71,538,760

131- Préstamo el 29 de junio 2011 con el BNDES por US $50 millones para la reconstrucción autopista Río-Jarabacoa por Odebrecht.

132-El 06 de julio 2011 préstamo con la agencia francesa de desarrollo por US $230 millones para el transporte urbano de santo domingo, la red de la línea 2 y la red de autobuses.

133-Préstamo el 03 de noviembre 2011 con el BID por US $200 millones para la sostenibilidad del sector eléctrico.

134-El 15 de noviembre 2011 préstamo con el Banco el BCIE por US $70 millones para la Autopista el Coral por el MOPC.

135-Préstamo el 25 de junio 2013 con el BNDES y Andrades Gutierrez por US $249,578,954 para la Presa de Montegrande y de Sabana Yegua ejecutado por el Indhri.

136-Préstamo comprador con Banesto y Bilboa viscaya por US $49,800,000 para construir el Acueducto Múltiple de Peravia.

137-contrato el 14 de abril 2014 de las EDES, la CDEEE y Odebrecht por US $2,040,747 para construir una Central Generadora de Electricidad de 674,78 MW de dos termoeléctricas a carbón.

138-Adendas el 12 de junio 2014 con el BNDES y Andrade Gutierrez por US $249,578,954 para la presa de monte grande y sabana yegua

139-Préstamo 07 de agosto 2014 con el BNDES por US $200 millones para el corredor ecológico pontezuela Santiago por odebrecht

140-Contrato el 25 de enero 2012 con Odebrecht, Constructora Rizek y el MOPC para construir la Carretera Cibao Sur por US $298.755,836.

141-El 15 de marzo 2012 contrato entre MOPC, Odebrecht y Estrella para construir el proyecto del Corredor de Pontezuela de Santiago.

142-Préstamo el 05 de agosto 2014 con el BNDES por US $200 millones para carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa por Odebrecht.

143-Contrato entre Hacienda, el BNDES y Odebrecht por US $656,008,078 para exportar desde Brasil el 100% para la construcción de la Termoeléctrica de Punta Catalina.

144-Préstamo el 20 de mayo 2015 con el Detsche Bank, Banco Santander, ING Bank, Societe General Eucursal Millan, por US $632,500,000 para construir dos plantas de generación por CDEE