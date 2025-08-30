Causa indignación colectiva el caso de joven violada por grupo

La entrega se produjo a la media noche de este viernes.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Ha acusado indignación colectiva en la República Dominicana el caso de una joven de 21 años que supuestamente fue drogada y violada sextualmente por un grupo de seis hombres en la ciudad de Villa González, de esta provincia de la región del Cibao.

EL HECHO

El suceso ocurrió el 12 de marzo del presente año y ha salido a la luz pública cinco meses después, debido a que han circulado en redes sociales videos en los que se observa la agresión, los cuales fueron grabados con celulares por los violadores.

La víctima dijo que fue a una discoteca con una amiga y tras ingerir una bebida alcohólica perdió el conocimiento y horas más tarde despertó en un hospital sin recordar lo ocurrido.

Ahora, al ver el video en internet, descubrió la brutalidad de lo que había sufrido. “Fue en ese momento que supe lo que me habían hecho”, expresó entre lágrimas.

Su madre pidió a la sociedad “quiero que, por favor, cada quien que tenga este video lo borre. Esto no solo afecta a mi hija, también perpetúa el dolor que ya le causaron. Justicia es lo único que pedimos”.

“Fuimos y pusimos la querella, pero hasta ahora no sabemos qué se está haciendo. Queremos que actúen rápido. Ella está devastada. La tristeza, la rabia y la impotencia de no ver justicia todavía nos tienen destrozados como familia”, añadió.

Las autoridades dominicanas iniciaron de inmediato una acción para capturar a los acusados, algunos de los cuales aparecen en los videos.

HAY CUATRO CINCO DETENIDOS

Este viernes temprano se entregó José Alfonso Rubiera, uno de los violadores, y cerca de la noche otros cuatro hombres del grupo de seis. Son ellos Oniel Rafael Pichardo, Yamil Fernando Pérez, uno sólo identificado como Javier y otro apellido De Jesús.

La entrega a los agentes policiales fue realizada por Santa Toribio, madre de dos de los implicados.

«Estoy entregándolos para que me aseguren la integridad de ellos. Se los dejo en las manos de Dios y luego de ustedes. Ustedes pueden saber cómo una madre destrozada entrega a sua hijos hoy», dijo la mujer.

«Si merecen el castigo, que lo reciban. Si no, que Dios sea el juez de ellos», añadió.

an/am