SDE: Muere chofer Telenoticias en choque en Ensanche Ozama

SANTO DOMINGO.- Un chofer de Telenoticias murió la madrugada de este jueves en un choque en la esquina de las avenidas Sabana Larga y Octavio Mejía Ricart, del ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.

La víctima es Aneudy García, de aproximadamente 38 años, quien minutos antes del accidente había salido junto a otros técnicos de Telesistema, canal 11, ubicado en la avenida 27 de Febrero, frente al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

García transportaba a sus compañeros hasta sus respetivas viviendas, después de haber laborado en la última edición de Telenoticias. Los demás resultaron ilesos.

Conforme una nota publicada en el porta El Vigilante, el vehículo de prensa se desplazaba por la avenida Sabana Larga y se estrelló contra un árbol después de haber sido impactado por una yipeta que transitaba por la Octavio Mejía Ricart.

La indentidad del conductor de la yipeta ni la de los acompañantes de García fueron reveladas de inmediato.

jt-am