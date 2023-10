SDE: Manuel Jiménez se rehúsa a reconocer triunfo de Dío Astacio

SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se rehusó a reconocer su derrota y el triunfo de Dío Astacio no reconoció en las recién celebradas primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Aclaró, sin embargo, que no impugnará los resultados del proceso que ganó el pastor Dio Astacio y en el que quedó en último lugar con sólo 7,439 votos (18.60 %).

«No podremos corroborar los resultados estriados de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia, tampoco los impugnaremos, ya que la coyuntura y el calendario político determinan para nosotros siempre colocando de primero dos tareas irrevocables», explicó Jiménez este lunes en rueda de prensa.

Pese a los resultados, aseguró que seguirá apoyando al presidente Luis Abinader «para que tenga un triunfo arrollador en los próximos comicios».

«Seguimos trabajando cada día, sin distraernos, para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones», expresó.

Anunció que en los próximos días acudirá ante la Comisión Nacional Electoral y ante las autoridades del PRM con un dosier que contiene los hallazgos más relevantes de las múltiples fallas que contaminaron el proceso convencional en Santo Domingo Este.

«Esto lo haremos con el ánimo de dejar plasmada la veracidad de nuestros argumentos y procurar que desmanes como este no se repitan», enfatizó.

«Estamos claro que los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado y quizás extemporáneo apetito de poder de personas, grupos o sectores que parecen haber perdido toda lógica y toda razón», añadió Manuel Jiménez.

En ese sentido, pidió a sus seguidores no tener «más rostros afligidos, no más tristeza, ya he llorado por ustedes soy el único culpable de haberlos motivado a soñar, levanten la frente y marchemos juntos hacia un mejor final», concluyó el alcalde de SDE.

