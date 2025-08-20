Santos dice demanda eléctrica nocturna ha sido de 3,950 MW

Joel Santos Echavarría

SANTO DOMINGO.- El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la noche de este martes 19 hubo un nuevo récord histórico de demanda en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con un pico instantáneo de 3,950 megavatios (MW).

Santos indicó que el promedio durante ese mismo período de 2024 fue de 3,650 MW y en agosto de 2020 fue de 2,750, lo que evidencia la creciente presión sobre el sistema eléctrico en horas nocturnas y hasta pasada la medianoche.

El Ministro atribuyó este aumento a las altas temperaturas, con una sensación térmica de hasta 32 °C, y un ambiente muy húmedo que causa el uso de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración en hogares y comercios.

“La demanda nocturna está superando consistentemente los 3,900 MW, incluso después de la medianoche, lo cual señala una tendencia sostenida más allá de las horas pico tradicionales”, precisó.

INCORPORACIÓN DE 612 MW ADICIONALES

Santos recordó el anuncio conjunto con el presidente Luis Abinader sobre la incorporación al SENI de 612 megavatios adicionales en los próximos seis meses.

Indicó que esa expansión energética provendrá de las nuevas plantas SIBA, con 68 megavatios y Energas 4, con 130 MW entre septiembre y octubre, así como Energía 2000, en los próximos cuatro meses, con 414 megas de electricidad.

Un proceso, dijo, con miras a garantizar una mayor estabilidad del sistema frente al crecimiento sostenido de la demanda.

Reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad energética y destacó la importancia de diversificar la matriz eléctrica y fortalecer la capacidad de generación para respaldar el desarrollo económico y el bienestar ciudadano.

