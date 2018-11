Hay que tener cuidado con los papeles viejos, pueden tener más valor del que le solemos atribuir. En estos días, mientras buscaba entre un cúmulo de papeles para discriminar cuáles irían al cesto y cuáles serían preservados, encontré una hoja con apuntes manuscritos acerca de una persona de la cual me tocó hablar.

Era un plan de discurso en el que cada idea iba precedida de un guion. Lo primero era una sigla: JRA. ¿Quién es JRA?, me pregunté. El siguiente apunte decía: Santiaguero y gran dominicano. En ninguna parte aparece el nombre de la persona, pues esa hoja, desprendida de un bloc, solo sería tocada por mí. Militante de la democracia –era lo siguiente.

La cuarta anotación indica que JRA incursiona en la política, siempre con la socialdemocracia. Y comienza a funcionar el archivo secreto del cerebro.-Pero no es solo político: es un académico (UASD y O&M) que ha dejado una impronta a través de libros y artículos sobre cuestiones económicas y financieras.

Ah, ya sé, hace algunos tres años me correspondió presentar al doctor José Rafael Abinader en la tertulia de la editorial Santuario. Los apuntes no tienen fecha, pues en el momento no pensé que pudieran contener un valor histórico. Lo extraño es que no haya arrojado ese papelito manuscrito después de utilizarlo.

En el quinto renglón anoté: “-Corrupción gubernamental ha sido tema recurrente”. Esto para ser ampliado a partir del discurso político del doctor Abinader, quien se refería a este tema con la autoridad que otorga el saberse libre de culpa, no obstante haber servido en la administración pública en distintos momentos.

El encuentro era a propósito del libro “Verdades históricas”, escrito por Abinader. En el papelito yo había anotado que esa obra es el retrato más perfecto de JRA. -La mejor síntesis de la historia política y económica del mundo. -Es un libro para leerse en toda parte. Abarca desde la antigüedad hasta nuestros días.

Luego aparece esto: JRA es un hombre en capacidad de ofrecer a la sociedad otros frutos de sus experiencias y sus estudios. -Con su trabajo persistente y el perfil que le atribuyen a los migrantes libaneses y palestinos, creó riquezas materiales. -Ahora ya no se ocupa de eso, pues su otra riqueza, que son sus hijos, lo hacen por él.

La última acotación dice: “-Ahora, JRA puede y debe apoyar a la sociedad en la búsqueda de la riqueza espiritual”. El doctor Abinader, académico, empresario y político, nació en Tamboril, provincia Santiago, en 1929 y falleció el 4 de noviembre de 2018. Sigo creyendo que su ejemplo puede

contribuir al crecimiento espiritual de los dominicanos.

