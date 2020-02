SANTIAGO: Sargento PN asesina mujer supuestamente acosaba y se suicidó

Alfa Nawell Rodríguez y Edwin Miguel Ulloa Correa

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un sargento de la Policía mató a una mujer a la que supuestamente acosaba y se suicidó de un balazo en la cabeza en la urbanización El Ingco, de aquí.

La víctima es Alfa Nawell Rodríguez, de 29 años, y el homicida-suicida Edwin Miguel Ulloa Correa, de 33, quien era oriundo de San Cristóbal.

Familiares de Rodríguez negaron que su pariente tuviera una relación con Ulloa Correa y dijeron que ella habría comentado que el oficial la acosaba.

“A ese tipo nadie lo conocía, nadie sabe donde vivía y el supuestamente antes de ayer (sábado) fue con la pistola en las manos y le dijo que si ella no era de él, no era de nadie. Ella no nos comunicó nada a nosotros”, declaró Rafael de León, pariente de la víctima, mientras esperaba la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ( Inacif).

Trascendió que Rodríguez compartía con Aldeni Javier Sánchez Veras, un amigo que la visitó, y cuando notó la presencia de Ulloa Correa se encerró en su vivienda, tras lo cual el hombre le disparó por una ventana y se suicidó.

Rodríguez laboraba en una farmacia y Ulloa Correa, además de policía, era mensajero en una empresa de remesas. Ambos negocios estaban uno al lado del otro en la avenida 27 de Febrero, de la urbanización Las Colinas.

En la escena fueron colectados dos casquillos 9 milímetros, una pistola Taurus con su cargador y siete capsulas.

