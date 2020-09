SANTIAGO: Mujeres piden a Abinader cumplir promesa de apoyo al aborto

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El colectivo de organizaciones feministas pidió al presidente Luis Abinader escuchar el clamor de la mayoría de la población y cumplir su promesa de apoyar las tres causales en el Código Penal.

Portando pancartas con las frases ¨Porque dar vida no puede ser asunto de muerte¨, ¨ Por los derechos a la salud y a la vida de las mujeres¨ y ¨Porque el derecho a decidir formar parte del ejercicio de mi ciudadanía¨, el colectivo realizó el ¨Plantón 3 Causales¨, frente al local de la Asociación para el Desarrollo Inc, antes de que el presidente Abinader encabezara el primer consejo de gobierno en Santiago.

Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana, el Núcleo de Apoyo a la Mujer, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, entre otras, se manifestaron en defensa de los derechos de las dominicanas, especialmente con la despenalización del aborto cuando corre peligro la vida de la mujer, por violación sexual o incesto o por malformación.

Expresaron que el aborto legal y seguro, en las tres causales descritas, constituye un derecho humano que el Estado debe garantizar.

Lamentaron que se quiera aprobar el Código Penal dejando las tres causales para una inalcanzable ¨Ley especial¨.

¨La democracia no será real y efectiva si no se respetan los derechos de las mujeres. Le pedimos al Presidente que honre su consigna de cambio apoyando el derecho de las mujeres a vivir, que las dominicanas, sobre todo las más pobres, no mueran por no tener alternativas seguras para llevar a término el embarazo¨, manifestó Elizabeth Vélez Vargas, de Católicas por el Derecho a Decidir.

Manuela Vargas, directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, expuso que el aborto desde la perspectiva de las tres causales no puede ser medido con la vara de las entidades religiosas, pues se trata de un tema de salud y de derechos.

