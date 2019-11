SAN CRISTOBAL: Caos en el tránsito

El autor es antropólogo. Reside en Santo Domingo

POR RAFAEL PUELLO NINA

En los últimos días he sido blanco de posibles accidentes provocados por conductores de motocicletas, que pudieron haberme producido traumatismos de consideración.

Con esto no quiero ofender a los cientos de motoconchista que a diario dan servicio a gran parte de la población de San Cristóbal. Pero sí quiero llamar la atención a los responsables de organizar el tránsito en esta ciudad, dígase principalmente AMET y la Alcaldía de San Cristóbal.

Me valdré de algunas experiencias y observaciones recientes, en mi condición de transeúnte, en la calle Duarte esquina Padre Ayala.

Como buen caminante espero que el semáforo esté en verde para cruzar a la otra esquina. En varias ocasiones cruzando el semáforo en verde me he visto precisado a recular por la imprudencia de motoristas. Cuando les expreso que tengan cuidado que están cruzando en rojo me responden con palabras impublicables y ofensivas.

Viendo esta situación me dediqué a observar para ver cuántos vehículos cruzaban el semáforo en rojo durante los 30-45 segundos que dura. Me estacioné tres veces de 30 segundos, es decir un minuto y medio. El conteo fue sorprendente: 8 motoristas y una jipeta pasaron en rojo.

Una hora aproximada después de esta ínfima observación cruce en verde para peatón y cruzando la otra esquina, viene un motorista con dos pasajeros, le hago señal para que me deje cruzar, no me hizo caso, casi me tumba y dice: quítate de ahí, viejo el diablo, mama……g…….

Ese es el diario vivir en el tránsito de San Cristóbal. No se para que son las leyes (Ley 63-17), no se para que elegimos las autoridades……, las Leyes son a sigún……..

Espero que las sugerencias sobre la organización del tránsito de San Cristóbal, entregada por el Movimiento Cívico San Cristóbal Grita sea acogida por las autoridades pertinentes y por todos los candidatos que aspiran a ocupar posiciones en las diferentes estructuras del Estado.

Mientras tanto he visto llover años tras años y esa lluvia no moja, sino a los arboles gigantes que substraen todo el agua, absorben la luz solar dejando indefenso a una población que por más que grite sigue sufriendo los embates de la ineptitud de funcionarios locales llamados a resolver los problemas de los munícipes.

