San Carlos conquista Torneo de Minibasket 2026 de la Abadina

Robert Solano, en nombre de Abadina, entrega la Copa Seaboard al jugador Brailyn Reyes que ganó el club San Carlos en el torneo minibasket.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El Club San Carlos se coronó campeón del Torneo de Minibaloncesto 2026 organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), tras imponerse con autoridad 42-28 al Club San Lázaro en la gran final disputada en el polideportivo del Club Bameso.

Con la victoria, los sancarleños se alzaron con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, certamen que estuvo dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El conjunto de las “Cinco Esquinas” mostró un juego colectivo efectivo para dominar a San Lázaro de principio a fin. Dairel Pérez encabezó la ofensiva de los campeones con ocho puntos, mientras que John Bisonó, Enmanuel Pujols y Daylin Rosó aportaron seis unidades cada uno. También contribuyeron Yordin Pérez con cinco tantos y Samuel Reyes con cuatro.

El equipo campeón fue dirigido por Luis Alberto Acevedo, con la asistencia de Omar Pérez. Durante la jornada final estuvieron acompañados por el general de la Policía Nacional Julio Ernesto Pérez Féliz y Jorge Almánzar, directivos de la entidad deportiva sancarleña.

Por San Lázaro, conocido como el conjunto de Jobo Bonito, los más destacados fueron Yandel Valdez con ocho puntos, Harlan Castro con cinco y Jorge Ramírez con cuatro.

Entrega de la Copa

La Copa Seaboard “Energía Limpia” fue entregada por el dirigente deportivo Robert Solano, representante del Club Rafael Leónidas Solano, del sector Guachupita. El trofeo fue recibido por el jugador Brailyn Reyes y el entrenador Luis Alberto Acevedo en representación del equipo campeón.

Huellas del Siglo obtiene el tercer lugar

En el partido por el tercer puesto, el Club Huellas del Siglo, de Cristo Rey, superó en un emocionante encuentro al Club Los Pioneros de Villa Agrícolas con marcador de 45-44, asegurando así la tercera posición del torneo organizado por Abadina.

of-am