Salón de la Fama SPM presenta primeros inmortales clase 2025

SAN PEDRO DE MACORIS. El Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano dio a conocer la elección de los dos primeros deportistas que serán exaltados durante el 14 Ceremonial del domingo 14 de septiembre.

Las primeras escogencias recayeron sobre el notable miembro de la selección nacional de balonmano Leony de León y Rafael Sánchez Cabrera (Patón), en béisbol.

La revelación la hizo el presidente del Salón de la Fama Petromacorisano, arquitecto Reymundo Gantier, a través de un despacho de prensa.

Dijo que la institución, a través de los integrantes del Comité Permanente, inicia con buen pie la escogencia de los deportistas que pasarán a eternizar sus nombres dentro del deporte provincial.

Son dos excelentes primeras elecciones de un total de ocho ciudadanos ejemplares en el deporte y en su trayectoria personal que habremos de inmortalizar este año”. Recordó que como es costumbre, el acto de exaltación se realizará en el Salón Don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.

Rafael Sánchez

Sánchez Cabrera es un ex pelotero profesional que firmó con los Ángeles de California, disciplina donde destacó después de practicar otros deportes como baloncesto, voleibol y boxeo.

Patón nació en esta ciudad el 1ro. de febrero de 1949. Fue influenciado a practicar deportes a temprana edad por el mentor y fundador del Club Tételo Vargas, hoy conocido como Club Centro, el profesor de educación física Roberto Isambert Pérez.

En 1961 comienza a jugar en el Club Centro en la disciplina de baloncesto, siendo uno de los primeros jugadores nativos que reforzó equipos de otras provincias.

Además, representó al Centro en otras disciplinas como voleibol, béisbol y boxeo, donde destacó como un peso welter, compitiendo en eventos caribeños.

En béisbol jugó a nivel de Doble con el equipo Casa Zaglul, con el cual se coronó campeón.

Debido a su alto desempeño en 1968 participa en los primeros Juegos Deportivos Militares, como miembro del equipo de béisbol del Ejército Nacional, desde donde dio el salto al profesionalismo.

Luego de jugar dos años en liga menor, regresa de Estados Unidos y ayuda a Pedro González en la fundación de la Liga Pedro González, donde crearon cuatro equipos, de los cuales una gran mayoría del muchacho fueron firmados por diferentes organizaciones de Grandes Ligas.

Con los jugadores de la Liga Pedro González formó en 1970 el equipo que participó en el Campeonato de Béisbol AA “Camisas Campeón”. En la temporada del 1971 continua en el béisbol doble A con el equipo Farmacia Andreita, el cual lleva a obtener el campeonato y donde puso de manifiesto sus dotes de buen estratega en la toma de decisiones.

De León

Leony de León Castro es parte fundamental de los hitos alcanzados por el balonmano masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en los Panamericanos.

Junto a su hermano Kelvin, también inmortal del deporte provincial, fueron parte de la espina dorsal de la selección por más de diez años. Será la primera pareja de hermanos inmortales del deporte local. Tommy, como se le conoce en el ambiente del deporte, se inició en la disciplina en 1990.

Debutó internacionalmente en el Campeonato Panamericano Junior de Puerto Rico en 1998, donde obtuvo el liderato de gol y formó parte del equipo Todos Estrellas.

Formó parte de la selección nacional superior desde el 2000 hasta el 2014, participando en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe (2002, 2006, 2010, 2014), también en versiones de Centroamericanas y del Caribe en 2000 y 2002, en el Panamericano de Cuba 2007, el Internacional de Cuba 2009 y en la Copa del Caribe República Dominicana 2013.

Durante su participación en la selección dominicana realizó sus aportes en las cuatro medallas de oro que obtuvo el país, así como en dos de plata y tres de bronce.

En los Juegos Militares obtuvo seis medallas de oro (2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2014), tres de plata (1999, 2003, 2013) y tres de bronce (2005, 2007, 2008) como miembro del equipo de la Policía Nacional.

Durante su carrera fue elegido atleta del año en balonmano en la premiación de la Unión Deportiva Petromacorisana (UDECUPEMA) en los años 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014. Además, fue elegido con igual premio por la Asociación de Cronistas Deportivos de San Pedro de Macorís (ACDSPM) en 1999, 2006 y 2007 y logró la máxima distinción en la Gala del Comité olímpico Dominicano, como Atleta del Año en balonmano en 1999, 2010 y 2011.

of-am