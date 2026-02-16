Salcedo se lleva una cerrada victoria sobre Moca en la LDF

MOCA. – Con un solitario gol de Jorge Comas, Salcedo FC derrotó 1-0 a Moca en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), celebrado en el estadio Moca 85.

El tanto decisivo llegó al minuto 39, cuando el extranjero Jorge Comas sacó un potente disparo desde unos 20 metros que terminó en el fondo de la red, marcando el único gol del partido y otorgándole los tres puntos al conjunto visitante.

Los aurinegros comenzaron el compromiso con intensidad. Apenas al minuto 2 generaron la primera llegada de peligro, pero se encontraron con Cristin Severino, quien logró contener varias oportunidades claras de los locales durante la primera mitad, que concluyó 0-1 a favor de Salcedo.

En el arranque del segundo tiempo, al 46’, Junior Jiménez probó con un potente remate que nuevamente fue detenido por el portero visitante. Más adelante, al minuto 64, Juan Ángeles y Sergio Ventura también intentaron sin fortuna frente al arco rival.

Un minuto después, Rauly Martínez tuvo otra opción clara de cabeza, pero no logró definir con precisión. La presión aurinegra continuó al 72’, cuando Yohan Parra generó otra jugada de peligro; el balón se le escapó momentáneamente a Severino, pero terminó saliendo por un costado del primer palo.

Al 74’, Junior Jiménez volvió a estremecer el estadio con un disparo que se estrelló en el travesaño, manteniéndose intacta la ventaja visitante en una noche donde el gol se resistió para los mocanos.

Salcedo FC supo sostener su ventaja y aseguró los tres puntos en esta sexta jornada de la Liguilla 2026.

of-am