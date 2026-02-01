Saint Joseph School inaugura Copa Intercolegial Deportiva

SANTO DOMINGO. Directivos de Saint Joseph School dieron apertura este jueves a la tradicional Copa Intercolegial Deportiva 2026 (Sports Cup 2026) en su edición número II, en una vistosa ceremonia celebrada en las instalaciones del centro educativo de la calle Pedro Henríquez Ureña.

El evento deportivo, en el que se disputa la Copa Intercolegial Saint Joseph School, tiene como propósito el desarrollo de la educación integral complementada con un amplio programa deportivo para los alumnos, así como motivar la sana competencia.

Para la presente edición, la Copa Intercolegial tiene como país invitado a la República de Ecuador, así como la colaboración de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI).

La dirección técnica de la Gran Copa señala que la representación deportiva del colegio o institución de mayor puntaje obtenido en todas las disciplinas será el ganador overall.

El Saint Joseph School, ganador del pasado año, estuvo representado por sus capitanes Camille Canahuate y Nicolás Reuben, quienes hicieron entrega de la Gran Copa Saint Joseph a las señoras Carmina Peña y Rosa Álvarez.

El saque de honor del acto de apertura se llevó a cabo en tres deportes, entre ellos: Baloncesto, a cargo de Agustín Matos y William Cabral, así como en voleibol, por Wagner Pacheco, y fútbol, Carlos Ramírez.

Como invitados de honor estuvieron el señor Santiago Martínez Espínola, embajador de Ecuador en el país; César Proaño, CPI Empresas; Priscilla de Martínez, esposa del embajador colombiano; Carlos Ramírez, director de Desarrollo de la Federación Dominicana

de Fútbol; William Cabral Lugo, presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo, y Agustín Matos Martínez, secretario General de la Asociación de baloncesto de Santo Domingo.

Como patrocinadores del evento figuran: Capitalia Puesto de Bolsa, Alveare Realty, Vitasalud, Yoka, Caserío, Unibe, Barna, Xpeng, Soventix, Arajet, Malta Morena, Café Santo Domingo, Generade, Kola Real y Frutop.

En la Copa Intercolegial Deportiva 2026 (Sports Cup 2026) participan delegaciones de American School, Apostolado, Babeque Primaria, Babeque Secundaria, Carol Morgan School, Cathedral Community School, Christian Community School, Colegio Bautista Cristiano, Colegio Cemep, Colegio Consa, Colegio Dominicano de La Salle y Colegio Loyola.

Además, Colegio Miduho, Colegio San Juan Bautista, Colegio Serafín de Asís, Community for Learning, Comunidad Educativa Conexus, Dominico Americano, Ergos Bilingual School, International School, Luiz Muñoz Rivera, Lux Mundi, Lycee Francais, Mindful Community School, Primaria Montessori, Saint Michaels School, Saint Thomas School, San Judas Tadeo.

También compiten representaciones de SEK Las Américas, The Ashton School y Saint Joseph School.

of-am