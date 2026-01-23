Rusia y EE.UU. acuerdan una reunión trilateral con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin (i), y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en una imagen de archivo. EFE/Gavril Grigorov

Moscú, 23 enero (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acordó con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, que el viernes se celebrará la primera reunión trilateral -Rusia, Ucrania y EE.UU.- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

«Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según la agencia TASS.

Añadió que EE.UU. espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en «un acuerdo de arreglo pacífico».

El diplomático adelantó que la delegación rusa, que estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov, ya ha sido formada y volará «en las próximas horas a los Emiratos».

También viajará a Abu Dabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó también hoy en las negociaciones en el Kremlin.

Al respecto, Ushakov subrayó que en la cita de hoy se abordó la creación por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Putin también planteó a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos rusos podrían dedicarse como reparación a la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por las acciones militares de los últimos cuatro años, eso sí, «tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania».

Rusia advierte que debe solucionarse la cuestión territorial

Por otro lado, el Kremlin advirtió que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz «duradera» en Ucrania.

«Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (…) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero», dijo Ushakov.

El asesor precisó que dicha solución debe seguir «la fórmula acordada en Anchorage», en alusión a la cumbre de agosto de 2025 entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste renunció a exigir a Moscú un inmediato alto el fuego como primer paso para el arreglo del conflicto.

«Nosotros, como subrayó Vladímir Putin, estamos sinceramente interesados en el arreglo de la crisis ucraniana por métodos político-diplomáticos. Pero, mientras esto no ocurra, Rusia proseguirá de manera consecuente logrando los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla», destacó.

Como es habitual, el diplomático insistió en que «las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica», aunque las bajas temperaturas y la nieve han frenado desde finales del pasado año su ofensiva en el corazón del Donbás.

Rusia insiste en que Ucrania retire a sus tropas de las cuatro regiones anexionadas en 2022 por Moscú, especialmente, del Donbás, que el ejército ruso no ha logrado tomar en casi cuatro años de cruentos combates.

La reunión en el Kremlin

La reunión en el Kremlin concluyó tras 3 horas y 40 minutos de negociaciones, según informó el Kremlin en su canal de Telegram.

Las agencias rusas añadieron que la delegación estadounidense ya abandonó el Kremlin y tomará un avión con destino a los Emiratos Árabes Unidos para continuar las consultas sobre el arreglo pacífico en Ucrania.

El encuentro comenzó antes de la medianoche del jueves y concluyó pasadas las 3 de la mañana del viernes, en línea con los anteriores seis celebrados entre ambas partes en los últimos doce meses.

Por parte rusa, en la cita participaron el asesor de política internacional, Yuri Ushakov y el emisario económico del Kremlin y principal contacto con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Fotografía del presidente ruso, Vladímir Putin (i), saludando a los emisarios de la Casa Blanca, Yared Kushner (d) y Steve Witkoff (c), en el Kremlin, en Moscú (Rusia). EFE/EPA/ Alexander Kazakov / Sputnik

Este fue el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron durante casi una hora los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

El plan de paz de Estados Unidos

Putin se proponía abordar con sus interlocutores el plan de paz estadounidense y los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.

El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que se consensuó con Moscú y que posteriormente, al considerarlo excesivamente prorruso, Kiev y sus aliados europeos lo modificaron.

Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino.

Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz.