Rusia señala avances positivos en negociaciones con Ucrania
ABU DABI.- Rusia señaló este jueves que se han producido «avances positivos» en el marco de la segunda jornada de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha afirmado que se han producido progresos y «avances positivos» en el seno de las negociaciones, informa la agencia estatal rusa TASS, al tiempo que ha cargado contra los «belicistas en Europa y Reino Unido que tratan de frustrar» las negociaciones.
A su vez, en el marco de las conversaciones para reiniciar la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos, ha indicado que los trabajos «avanzan positivamente».
De lado de Ucrania, el presidente, Volodimir Zelenski, ha valorado que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos «hablaron de todo» y ha señalado que las partes pactaron mantener otro encuentro «en un futuro próximo».
«Es importante que el proceso esté en marcha, queremos resultados rápidos. Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que, desde luego, queremos que lleve al fin de la guerra», ha zanjado el mandatario ucraniano.
Trump logró que La Índia renuncie al petróleo ruso, cambiándolo por petróleo venezolano, este fue el único periódico del mundo que ocultó esa importantísima noticia(porque Saúl es putinista). Al quedarse sin La Índia como comprador, la economía rusa perdió la mitad de sus ingresos, y quedó agonizante. Ya sin dinero para su miserable guerra, putin de repente habla de avances en negociaciones, ahora, putin es el interesado en terminar su guerra
Los avances que rusia llama POSITIVOS son los que obligarian a ucrania ha aceptar lo MISMO que rusia exigio a la UE, la NATO, los EEUU y a ucrania muchisimo antes del conflicto en ucrania
¡FALSO!