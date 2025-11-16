Rusia se hace con el control de otras dos localidades en Ucrania
MOSCU.- Las Fuerzas Armadas rusas asumieron el control de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Zaporozhie, comunicó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según la cartera militar, las unidades del grupo de tropas Este del Ejército ruso, tras una acción decisiva, tomaron la aldea de Rovnopolie, mientras que el grupo de tropas Dnepr completó la liberación de la localidad de Málaya Tokmachka.
La jornada anterior las tropas rusas expulsaron al Ejército ucraniano de la localidad de Yáblokovo, en la misma provincia. Esta localidad se encuentra cerca de Nóvoye, otra aldea liberada esta semana.
