Rusia recula: lanza cortina de humo?

En su guerra de desinformación y mentiras, Rusia ahora afirma que su meta inmediata es el control del Donbás, para unir a Rusia con la península de Crimea, por lo que nunca era la de hacerse con ciudades grandes como la capital, Kiev, por ejemplo, donde sus tropas están estancadas desde el inicio del asedio a la ciudad, debido a la fuerte resistencia del ejército ucraniano que los mantiene a raya.

Alega Rusia que esa supuesta estrategia de atacar solo ciudades pequeñas es para no ocasionar demasiadas víctimas en la población civil, pero que no descarta que luego no se decidan por la toma de los grandes centros urbanos como la capital y otras grandes urbes.

La sorprendente declaración del Kremlin, donde afirma que los objetivos de la primera etapa de la invasión se han cumplido, se da a un mes del inicio de su devastadora y terrorífica agresión, repudiada por casi todo

el mundo, a excepción de unas cuantas naciones dominadas por regímenes dictatoriales.

El jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor ruso, Sergei Rudskoi, reveló que la presencia inamovible de sus tropas en las cercanías de Kiev, es para contener y desgastar las fuerzas ucranianas para que no puedan ir al socorro del Donbás que, en realidad, supuestamente, es su principal objetivo.

Pero no se descarta que esas declaraciones sean una cortina de humo para desviar la atención del gobierno ucraniano y así ver si logra distraerlo y sorprenderlo con acciones y tácticas que puedan socavar la feroz resistencia mostrada por sus fuerzas armadas y la población en general.

Se recuerda que mientras acumulaba sus tropas en torno a la frontera de Ucrania, Rusia negaba enfáticamente que eso estuviera sucediendo acusando a Occidente, la OTAN y a Estados Unidos de histéricos y desinformadores, aunque los hechos han demostrado todo lo contrario a lo que negaba.

El gobierno ruso afirma que controla el 93% de la región ucraniana de Lugansk y el 54% de Donetsk, las dos zonas que conforman el Donbás, territorios que unirían a Rusia con la península ocupada de Crimea.

En mi opinión Rusia miente descaradamente por lo que no se descarta que en cualquier momento reinicien su escalada para poder obtener el control de la Capital y de todo el país.

¡Loor al valeroso pueblo ucraniano que lucha por contener y repeler al malvado imperio ruso, dirigido por el sádico genocida Vladimir Putin!

