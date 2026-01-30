Rusia: Maduro fue «traicionado» por altos cargos de Venezuela

NUEVA YORK.- El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue «traicionado» por altos funcionarios de su administración, pero Estados Unidos no podrá repetir la misma estrategia en Cuba, declaró este viernes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una entrevista con el canal de televisión Rossiya-24.

«Sin duda hubo traición en Venezuela. Están hablando de ello abiertamente. Algunos altos funcionarios, en esencia, traicionaron al presidente», señaló el diplomático. «Eso no funcionará en Cuba», agregó.

CUBA

En relación con esto, Nebenzia señaló que las declaraciones recientes de Estados Unidos sobre Cuba siguen siendo «hasta ahora solo retórica». «Porque en Cuba no habrá un ‘paseo fácil’ si desean repetir algo similar a lo que ocurrió en Venezuela», enfatizó el representante de Rusia ante la ONU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que «entrar y destrozar» la isla podría ser la única opción que queda para forzar un cambio. «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde», dijo semanas atrás.

En medio de sus medidas de presión contra la nación caribeña, entre ellas acciones para bloquear el ingreso de petróleo, Trump aseguró el jueves que cree que Cuba «no podrá sobrevivir».

Además, este jueves firmó un decreto para declarar una «emergencia nacional», en virtud de la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que representa la isla para la seguridad de su país.