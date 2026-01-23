Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas del Donbás
MOSCU.- Rusia volvió a exigir este viernes la retirada de las tropas de Kiev del este de Ucrania para resolver el conflicto, asunto que consideró una condición «muy importante” a resolver, horas antes de que comiencen las conversaciones trilaterales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.
«Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben ser retiradas de allí. Es una condición muy importante», declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. «Sin una solución a la cuestión territorial (…) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo», añadió. Rusia ocupa parte de esa región ucraniana desde 2014 y ha sido incapaz de conquistarla desde esa fecha.
Peskov eludió comentar «detalles de los postulados que se debatirán» en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la ‘fórmula de Anchorage’ acordada en la cumbre de agosto de 2025 de Alaska por el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Lo consideramos inoportuno», señaló.
DOS ENCUENTROS DE ALTO NIVEL
Rusia exige desde hace algún tiempo la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, una zona industrial y minera del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, actualmente controlado en buena medida por las tropas invasoras rusas. Al comienzo de su guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, las intenciones de Moscú eran mayores: invadir todo el país.
La reunión en Abu Dabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Trump, y otro en Moscú entre Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. No hay confirmación de si las delegaciones rusa y ucraniana negociarán cara a cara, algo que nunca ha ocurrido desde noviembre, cuando Trump anunció un plan de paz para buscar una solución al conflicto.
El último ciclo de negociaciones directas tuvo lugar en julio de 2025 en Estambul pero solo se acordó intercambiar prisioneros y cuerpos de soldados fallecidos.
