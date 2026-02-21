Rondón demandará Estado por daños sufrió en caso Odebrecht

Ángel Rondón dijo que su hijo, fallecido de cáncer, sufrió el juicio más que él mismo.



SANTO DOMINGO.-El empresario Ángel Rondón, cuya absolución en el caso Odebrecht fue ratificada por el Tribunal Constitucional (TC) anunció que demandará al Estado dominicano por los daños, que afirma, ocasionó a su persona.

“Mira, eso yo lo he estado pensando desde que la Suprema Corte de Justicia nos absolvió. No hay duda, porque el calvario que nosotros pasamos ahí no hay precio», manifestó.

Entrevistado en el programa radial El Sol de la Mañana, señaló que no va a demandar por asuntos económicos para él porque «resulta que eso se lo voy a donar a una institución de cáncer, porque mi hijo falleció producto de un cáncer y sufrió este juicio peor que yo”, dijo.

MINISTERIO PUBLICO LO ACUSO Y NUNCA PRESENTO PRUEBAS

Rondón explicó que su decisión también busca poner freno al accionar del órgano persecutor que actúa contra personas con pruebas que, según afirmó, nunca entrega.

“No podemos permitir que el Ministerio Público siga actuando en base de las pruebas que nunca presenta. Entonces alguien tiene que ponerle fin a esas situaciones”, enfatizó el empresario.

El TC rechazó el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo absolvió.

La decisión del TC también favoreció al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien junto a Rondón fue de los únicos condenados en primera instancia por los más de 92 millones de dólares en sobornos que la compañía extranjera admitió haber pagado en la República Dominicana.

an/am