Roles de peloteros dominicanos definidos para Clásico Mundial

Nelson Cruz

SANTO DOMINGO.- El Clásico Mundial de Béisbol del 2023 dejó valiosas enseñanzas al gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, de cara a la próxima edición del magno evento. Lo principal ha sido que cada jugador conozca con claridad cuál será su rol.

Tras prticipar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Cruz dijo que una forma de evitar egos y la falta de compromiso es comunicándole a cada pelotero cuál será su responsabilidad dentro del equipo.

“Cada jugador sabe qué rol va a tener, por lo que entendemos que ninguno de ellos tendrá la necesidad de sentirse mal porque saben a lo que van”, señaló el exjugador, quien actuó como jugador en los Clásicos de 2009, 2013, 2017 y 2023.

Indicó que uno de los fallos del pasado torneo estuvo en que algunos jugadores integraron el equipo sin saber específicamente la forma en que serían utilizados.

Honestidad

Destacó que la honestidad hacia cada jugador ha sido clave para que asuman con responsabilidad el compromiso existente.

“Desde la primera reunión que sostuvimos con los asesores y con Albert Pujols, el escenario que nos propusimos fue mostrar a cada uno de los jugadores, primeramente, la honestidad y que estuviesen claros de cuál sería su rol”, manifestó.

Y agregó: “Hemos elegido jugadores que entendemos que jugarán una posición y que van a ser finos. Como han visto nuestro róster, lo hemos tratado de balancear lo más posible”.

Dominicanidad

Sobre el compromiso existente de cada jugador, fue muy claro en decir el significado que tiene para cada pelotero representar a República Dominicana.

“El valor y significado que tienen esos partidos para los peloteros dominicanos, no lo tiene un juego de Serie Mundial, no lo tiene un Juego de Estrellas o playoffs”, explicó.

Cruz explicó que el pelotero dominicano no oculta sus raíces y que ama su procedencia.

