Rol de los veteranos en los procesos históricos

EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.

“Un soldado no muere en el campo de batalla, si no cuando su patria lo olvida. Un país que no respeta a sus ex combatientes y veteranos que arriesgaron o dieron sus vidas en defensa de la soberanía y la democracia, no tiene futuro”. Autor desconocido

El siguiente escrito es de la autoría de un Veterano que nos ha pedido publicarlo de manera anónima. Tiene el objetivo de destacar los grandes aportes realizados por los veteranos de las instituciones armadas militares y policiales, que han sido detenidos a través de la historia y se han destacado en los sucesos de mayor trascendencia en defensa de la constitucionalidad, de la soberanía y en fortalecer la democracia. Además, resaltar que muy escasa vez son reconocidos y honrados como pasa en otras naciones.

Citamos:

“Desde antes de iniciar la República Dominicana, sus destinos fueron guiados por militares cancelados y retirados. El primero de ellos fue el General Juan Pablo Duarte, quien decide emprender el proyecto de nación independiente, que inicia con la sociedad secreta, La Trinitaria; esa idea “macabra” para los haitianos, le costó el cargo de oficial superior de las Fuerzas Armadas haitianas. Sin importar las consecuencias, decide liberar la nación y así lo hizo, nuestro Estado de hoy “República Dominicana” se lo debemos en gran medida a él. A ese movimiento se sumaron los regimientos 31, 32 y 33, lo demás es historia.

Décadas después el General Gregorio Luperón fue cancelado y enviado al exilio y a su retorno logra emprender revoluciones contra los intentos de anexar la República a Estados Unidos. Allí no tenía dinero ni para sobrevivir, más que recibir ayudas económicas de generales amigos. Años después logra ser presidente de la República.

Ya para 1965, fue un grupo de oficiales jóvenes cancelados, quienes se encargaron de luchar por el restablecimiento del Gobierno democrático de Juan Bosch y la Constitución de 1965. Estos ex oficiales de carrera, constitucionalistas, fueron imprescindibles para lograr, primero, acabar con los abusos de la dictadura del Triunvirato y segundo, para de manera encomiable luchar en defensa de la Constitución y quienes representaban la dignidad del pueblo dominicano al enfrentarse con amor de patria, contra las fuerzas armadas estadounidenses, primera potencia mundial, hechos que los llevó a ganarse el respeto y admiración de líderes mundiales de la talla de Fidel Castro, así como otros mandatarios de renombre internacional.

En este orden, en estas últimas elecciones, fueron muchos los veteranos que estuvieron presentes en defensa de la Constitución contra los intentos de pisotearla. La mayoría de veteranos que desde el inicio de los preparativos el día antes de las elecciones presidenciales estaban en cada centro pendientes a lo mínimo que pudriera pasar. Veteranos e incluso activos, que informaban sobre todo movimiento o marrulla en perjuicio de la democracia. Escuché varios veteranos a través de grupos decir, que “El candidato en ese entonces, Luis Abinader, solo tiene que llamarnos y yo soy un guardia táctico, de una vez me pongo el chamaco y cojo para allá”.

Lamentablemente, muchos de ellos, hoy día están buscando un aumento salarial y otros, se les prometió desde los primeros días de Gobierno formar parte de manera activa en sus respectivas instituciones castrenses, pero todavía están a la espera de esas reivindicaciones prometidas que no acaban de llegar.

Por tales razones muchos de sus jefes de grupos y de manera independiente otros tantos hacemos el llamado al Señor presidente Luis Abinader de pagar esa gran deuda social que se ha acumulado en torno a los hombres y mujeres de uniformes de las Fuerzas Armadas, activos y pensionados que hoy están en la incertidumbre y llenos de preocupaciones por la miseria y el abandono que han vivido por décadas.”-

Se hace urgente solucionar y sanear el desorden institucional que mantienen en incertidumbre y desmoralizados a los policías y militares activos y pensionados.

Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la Patria.

jt.taveras@gmail.com

JPM

Síguenos en las redes twitter facebook instagram

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.