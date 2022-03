Rojas dice Leonel está entre 4 a 6 puntos a diferencia de Abinader

Bautista Rojas Gómez.

SANTO DOMIGO.- El titular de la Secretaría de Organización de la Fuerza del Pueblo (FP) Bautista Rojas Gómez, rechazó declaraciones del vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, de que que si Luis Abinader se repostulara ganaría los comicios del 2024 con un 65 por ciento o más sobre su oposición.

“Probablemente el metro con que él mide tiene 250 centímetros. Leonel Fernández se encuentra entre 4, 5 ó 6 puntos de diferencia de Luis Abinader”, expresó el senador por la provincia Hermanas Mirabal.

Entrevistado en el programa Despierta RD de Telecentro dijo que el funcionario “está hablando de política, sin saber lo que es política y sin haberla ejercido nunca”.

Agregó que “en materia política y de trabajo electoral, Homero no sabe dónde durmió anoche. Él no ha organizado un militante nunca en su vida, no ha hecho un trabajo político, solo lo veías en los medios de comunicación haciendo opinión, pero la política debe dejársela a los políticos que el Presidente tiene en el palacio”.

En ese sentido, aseguró que a menos de dos años de su gobierno, Abinader sigue adelante pero muy disminuido, que Leonel Fernández está detrás de él, muy cercano y después le siguen otros aspirantes a los que no quiso mencionar.

Rojas Gómez negó rumores de que un grupo de dirigentes de FP pasarían a las filas del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras indicar que de “los senadores no hay duda, hay firmeza y no hay posibilidad alguna”.

