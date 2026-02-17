Rodaje “El Misterio del Caribe» reúne talento internacional RD

El largometraje cuenta con las actuaciones de David Chocarro, Iván Sánchez, Martín Fajardo, Sterlyn Ramírez, Luis Carlos de la Lombana, Juan Andrés Cabrera, Nashla Bogaert y Zoe Martín Lachapell.

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana fue el escenario elegido para el rodaje de “El Misterio del Caribe”, una aventura familiar de acción y misterio producida en colaboración con Madrid.

La película es creada y dirigida por Esteban Martín, director y productor con amplia trayectoria en cine y televisión, y dominio de géneros que van desde la comedia y el drama, hasta la acción y el suspenso.

La producción general y ejecutiva está a cargo de Yuneidys Lachapell Camilo, profesional con más de 15 años de experiencia.

“El Misterio del Caribe” se produce bajo el sello de AlmaFuerte Cine, y su estreno está previsto para 2027; el guión es obra de Junior Rosario y Frank Baiz.

LA HISTORIA DE LUCY

La película narra la historia de Lucy, una adolescente dominicana adoptada en Madrid por una pareja de científicos. Al regresar al Caribe, se ve envuelta en una expedición en busca de un tesoro legendario.

Cuando un cofre y un mapa conectan la misión con su pasado, la pesquisa del tesoro se transforma en una travesía personal: descubrir la verdad sobre su origen y el paradero de su madre.

En el camino, deberá enfrentarse a Vladimir, un antagonista decidido a controlar cada pista de la expedición.

OBJETIVO DEL RODAJE

“Este rodaje tiene un objetivo que va más allá de la filmación: abrir puertas reales. Estamos creando una plataforma para jóvenes actores y equipos técnicos emergentes, que necesitan una ruta profesional y estándares altos para proyectarse en la industria”, añadió Camilo.

La cinta se filma en diferentes locaciones de la República Dominicana.

agl/of-am