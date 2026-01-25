Robo motocicletas y celulares son principales delitos en RD

SANTO DOMINGO.- Los robos de motocicletas, celulares, metales y medidores eléctricos son los principales delitos que se cometen en República Dominicana, reveló el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López Ulloa.

Explicó que la tasa de robos de motocicletas no baja por descuido de los propietarios, y existe una alta incidencia de menores de edad que se dedican a esa acción delictiva; muchos de ellos son reincidentes, pero cada día se insertan, por primera vez, otros adolescentes.

«Respecto al robo de metales, las autoridades han hecho muchos allanamientos a las metaleras y reuniones con propietarios de esos negocios para que estén al tanto de qué y a quién comprar un saco de medidores, cuando ellos deben saber que esos equipos son robados debido a que las Distribuidoras de Electricidad no lo andan vendiendo», indicó.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el representante del Ministerio Público explicó que cuando un medidor se daña, las Edes lo cambian por uno nuevo, y tienen su protocolo para determinar el destino final que va a dar al aparato inservible.

Sostuvo que una persona que visiblemente está consumiendo sustancias controladas y va ofertando alambres quemados y metales, el propietario de ese establecimiento comercial debe saber que ese ciudadano lo sustrajo de algún lugar, y por vía de consecuencias se está haciendo cómplice y corresponsable de ese robo.

“Los principales robos, no solamente en nuestra zona, sino a nivel nacional, son de celulares, motores y los metales, dentro de los cuales se encuentran los medidores eléctricos de las diferentes Empresas Distribuidoras de Electricidad. En el rango de las motocicletas, cuando nosotros comenzamos a analizar, luego de haber apresado a jóvenes que se dedican a esa práctica, desmantelando estructuras y observamos por qué no baja la tasa de esos hurtos, cuando nos ponemos a hacer inteligencias, observando videos de cámaras, llegamos a la conclusión de que es por descuido de los propietarios, y la mayoría de quienes los hurtan son menores de edad”, reiteró.

Sostuvo que la fiscalía que dirige, compuesta por Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste como municipio cabecera del Distrito Judicial, tuvo un 2025 de muchos logros, a tal punto que culminó con una tasa de homicidios de 7.26, siendo la más baja históricamente desde que esa jurisdicción se separó de la fiscalía del Gran Santo Domingo.

“Asimismo, la tasa de incidencia de los robos y otros hechos delictivos disminuyó a su mínima expresión. Aumentamos la operatividad gracias a la Fuerza de Tarea, que todos los lunes nos reunimos en el Palacio de la Policía, encabezada por el presidente Luis Abinader y la procuradora general, magistrada Yeni Berenice Reynoso, así como la ministra de Interior, Faride Raful, y el director de la uniformada, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, el ministro de Defensa y el presidente de la DNCD”, detalló.

Agregó que ahí se analizan las incidencias del delito en todo el territorio nacional y se prepara la política de prevención; se pasa balance sobre lo que se hizo en la semana anterior, determinándose si se lograron los objetivos preestablecidos.

“Por eso, en Santo Domingo Oeste esa sinergia de trabajo que hemos logrado a través de Fuerza de Tarea, la hemos llevado al territorio y eso nos ha ayudado a tal punto que, cuando nosotros debutamos en Fuerza de Tarea, en nuestra jurisdicción se recibía de 300 a 350 denuncias, solamente de robos, y ahora cerramos el 2025 recibiendo apenas 50 o 60 denuncias de los diferentes tipos de hurtos”, destacó.

